लोग नाच रहे थे, अचानक आग की लपटें... गोवा नाइट क्लब में हादसे का वीडियो वायरल

Goa Night Club Fire Accident: गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डांसर महबूबा-महबूबा गाने पर डांस कर रही है. इसी दौरान छत पर से चिंगारी नजर आती है और धुआं भी दिखने लगता है.

Birch by Romeo Lane Goa Fire Accident: इस मामले में एक वीडियो सामने आया है.
  • गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
  • वीडियो में एक बैले डांसर बॉलीवुड गीत पर डांस कर रही थी, तभी छत से चिंगारी और धुआं दिखना शुरू हुआ.
  • पुलिस ने नाइट क्लब के दो मालिकों और प्रबंधन के अन्य सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है.
Goa Night Club Fire: गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो आग लगने के वक्‍त का बताया जा रहा है. वीडियो में लोग मस्‍ती के मूड में हैं और एक बैले डांसर बॉलीवुड सॉन्‍ग पर जमकर झूम रही है. हालांकि इसके कुछ वक्‍त बाद ही हालात बिलकुल बदल जाते हैं. वीडियो में फ्लोर के ऊपरी हिस्से में चिंगारी और धुंआ दिखाई देने लगता है. इसके बाद डांस फ्लोर पर बैले डांसर अपना डांस रोक देती हैं और म्‍यूजिशयन भी गाना रोक देते हैं. नाइट क्‍लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है.

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बैले डांसर बॉलीवुड सॉन्‍ग 'महबूबा-महबूबा' पर डांस कर रही हैं. इसी दौरान छत पर से चिंगारी नजर आती है और धुआं भी दिखने लगता है.

आग लगने के बाद रोका डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि म्‍यूजिशियन पीछे देखते हैं तो उन्‍हें हालात का आभास होता है. इसके बाद डांस और म्‍यूजिक रोक दिया जाता है. वीडियो में कुछ लोग आग लगने की बात करते भी सुने जा सकते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. हालांकि अभी तक पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है.

दो मालिकों के खिलाफ FIR

गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि नाइट क्‍लब के दो मालिकों और प्रबंधन के अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

100 लोगों की मौजूदगी का दावा

इस हादसे के बाद एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि जब आग लगी तो कम से कम 100 लोग ‘डांस फ्लोर' पर मौजूद थे और स्वयं को बचाने के लिए उनमें से कुछ लोग नीचे की ओर रसोईघर में भाग गए जहां वे कर्मचारियों के साथ फंस गए. राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मारे गए अधिकतर लोग क्लब की रसोई में काम करते थे.

