गोवा नाइटक्लब का मैनेजर गिरफ्तार, मालिक के खिलाफ वारंट जारी, सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी

गोवा के अरपोरा नाइटक्लब में लगी भीषण आग से 25 लोगों की मौत हुई है. अब इस अग्निकांड मामले में नाइटक्लब मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने NDTV को बताया कि पुलिस ने क्लब मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और क्लब मालिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं हुआ और किसकी जिम्मेदारी है.

सीएम सावंत ने क्या कहा

इस घटना में अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कर्मचारी और पर्यटक शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसी के साथ सीएम प्रमोद सावंत ने जानकारी देते हुए कहा कि रात करीब 12 बजे क्लब में आग लगने के बाद कई लोग बिर्च बाय रोमियो लेन से बाहर नहीं निकल पाए. जिस वजह से दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई.

मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नाइट क्लब में लगी आग की घटना की रविवार को मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए. मुख्यमंत्री सावंत ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘मैं अरपोरा में आग लगने की दुखद घटना से उत्पन्न स्थिति की बारीकी से समीक्षा कर रहा हूं. इस घटना में 25 लोगों की जान चली गई है और छह लोग घायल हो गए हैं.'' उन्होंने कहा, ‘‘सभी घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जा रही है. मैंने पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं ताकि कारण का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारी तय की जा सके.''

नाइटक्लब में कैसे लगी आग

बर्च बाय रोमियो लेन' नामक नाइट क्लब में शनिवार आधी रात के बाद आग लग गई. यह नाइट क्लब राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरपोरा में स्थित है. यह पार्टी स्थल पिछले साल ही खुला था.