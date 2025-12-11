Breaking LIVE: SIR पर चुनाव आयोग की आज होगी बैठक

गोवा अग्निकांड के अरोपियों लूथरा ब्रदर्स को दिल्‍ली कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सौरभ और गौरव लूथरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी. इधर, इंडिगो फ्लाइट संकट पर सीईओ के बाद इंडिगो के चेयरमैन ने भी माफी मांगी है और कहा है कि इस दिक्कत की जड़ तक जाएंगे. केरल स्थानीय चुनाव का दूसरा चरण है. संसद से सड़क तक एसआईआर पर धमासान जारी है. SIR पर चुनाव आयोग की आज बैठक होनी है. पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं और इस मुद्दे पर सीमावर्ती जिले नदिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 6:30 बजे अपने आवास पर भाजपा सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया है. यह बिहार चुनाव में पार्टी की जीत के बाद बीजेपी की पहली ऐसी सभा होगी. यह बैठक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय पर हो रही है, क्योंकि भाजपा कई राज्यों में व्यस्त चुनावी वर्ष के लिए तैयार हो रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज और कल मणिपुर के दौरे पर हैं.

