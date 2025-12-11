Breaking LIVE: SIR पर चुनाव आयोग की आज होगी बैठक

- गोवा अग्निकांड के आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को दिल्ली कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत नहीं मिली है
- इंडिगो के चेयरमैन ने फ्लाइट संकट पर माफी मांगी और समस्या की जड़ तक पहुंचने का आश्वासन दिया है
- केरल में स्थानीय चुनाव के दूसरे चरण का आयोजन हो रहा है और चुनाव आयोग की बैठक भी निर्धारित है
गोवा अग्निकांड के अरोपियों लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सौरभ और गौरव लूथरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी. इधर, इंडिगो फ्लाइट संकट पर सीईओ के बाद इंडिगो के चेयरमैन ने भी माफी मांगी है और कहा है कि इस दिक्कत की जड़ तक जाएंगे. केरल स्थानीय चुनाव का दूसरा चरण है. संसद से सड़क तक एसआईआर पर धमासान जारी है. SIR पर चुनाव आयोग की आज बैठक होनी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं और इस मुद्दे पर सीमावर्ती जिले नदिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 6:30 बजे अपने आवास पर भाजपा सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया है. यह बिहार चुनाव में पार्टी की जीत के बाद बीजेपी की पहली ऐसी सभा होगी. यह बैठक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय पर हो रही है, क्योंकि भाजपा कई राज्यों में व्यस्त चुनावी वर्ष के लिए तैयार हो रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज और कल मणिपुर के दौरे पर हैं.
