गोवा में रोमियो क्लब पर बुलडोजर एक्शन, मिट्टी में मिला 'भगोड़े' लूथरा ब्रदर्स का अवैध कारोबार

Goa Night Club Buldozer Action: पुलिस बल की मौजूदगी में गोवा के क्लब पर बुलड़ोजर चलाया गया है. बता दें कि अग्निकांड मामले में अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. लेकिन इस क्लब के दो मालिक देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं.

गोवा में रोमियो क्लब पर बुलडोजर एक्शन, मिट्टी में मिला 'भगोड़े' लूथरा ब्रदर्स का अवैध कारोबार
गोवा नाइट क्लब पर बुलडोजर एक्शन.
  • गोवा में उस नाइट क्लब को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है जहां अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी.
  • नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़कर थाईलैंड भाग चुके हैं और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं.
  • अग्निकांड के मामले में अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि मुख्य मालिक फरार हैं.
गोवा:

गोवा में जिस रोमियो क्लब में अग्निकांड में 25 लोगो की मौत हुई थी. उसकी दूसरी चेन पर अब बुलडोजर चलाया गया है. पीले पंजे से जिंदगियां निगलने वाले नाइट क्लब चेन के दूसरे क्लब को जमींदोज कर दिया गया है. नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाई भारत से थाईलैंड भाग चुके हैं. इस बीच सरकार एक्शन मोड में है. जो नाइट क्लब कभी पार्टियों की जान हुआ करता था, जहां महफिलें सजती थीं, वह अब मिट्टी में मिल गया है. वहीं तीन क्लब मालिकों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है.

बता दें कि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने रोमियो लेन के गोवा स्थित दूसरे नाइट क्लब को भी ध्वस्त करने का आदेश दिया था. अरपोरा गांव के बर्च बाय रोमियो लेन का क्लब तो आग में राख हो चुका है. अब गोवा वाला क्लब भी मिट्टी में मिल गया है.

बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गोवा के आलीशान क्लब पर बुलड़ोजर चलाया गया है. बता दें कि अग्निकांड मामले में अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. अरपोरा गांव के बर्च बाय रोमियो लेन का क्लब तो आग में पहले ही राख हो चुका है, अब दूसरे क्लब को भी ध्वस्त कर दिया गया है.

समुद्र के सामने बने इस आलीशान क्लब को प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है. लूथरा ब्रदर्स भले ही अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं, लेकिन उनके क्लब का नामओनिशान जरूर मिटा दिया गया है.

