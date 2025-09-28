विज्ञापन
गिरिराज सिंह ने शेयर की 'आई लव मोहम्मद' की तस्वीर, दूसरे पोस्ट में सनातन को लेकर कही ये बात

आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक पोस्ट ने नई हलचल मचा दी. गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर शेयर किया, जिसे देखकर लोग हैरान हैं.

गिरिराज सिंह ने आई लाव मोहम्मद का पोस्टर किया शेयर.
  • कानपुर से शुरू हुआ 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद UP के कई शहरों समेत बिहार के सीमांचल इलाकों तक फैल गया है.
  • इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर शेयर किया.
  • बाद में गिरिराज सिंह ने बाद में सनातन संस्कृति और जय श्री राम के पोस्टर भी शेयर किए.
नई दिल्ली:

बीते दिनों UP के कानपुर से 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर सार्वजनिक जगह पर लगाने से एक विवाद शुरू हुआ. इस विवाद के कारण बरेली में बड़ा बवाल हुआ. मऊ, लखनऊ सहित यूपी के कई अन्य शहरों में इस पोस्टर को लेकर माहौल बिगड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई. यूपी पार कर यह विवाद बिहार में भी पहुंचा. बिहार के सीमांचल इलाकों में कई जगहों पर इस तरह से पोस्टर लगाए गए. अररिया के जोगबनी में माहौल भी बिगड़ा. अभी यह मामला चल ही रहा है इस बीच भाजपा के कट्टर हिंदूवादी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक पोस्ट ने नई हलचल मचा दी. गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर शेयर किया, जिसे देखकर लोग हैरान है.

गिरिराज के पोस्ट को देख लोग हैरान

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 'I Love Muhammad' वाला ये पोस्टर गिरिराज सिंह के एक्स और फेसबुक दोनों हैंडल से सुबह करीब साढ़े 10 बजे ही शेयर किया गया. जिसके कैप्शन में गिरिराज सिंह ने लिखा- जय सनातन, जय महादेव. केंद्रीय मंत्री के शेयर किए पोस्टर और कैप्शन में भले ही विरोधाभाष हो, लेकिन लोगों की हैरानगी की असल वजह गिरिराज के अकाउंट से आई लव मोहम्मद का पोस्टर शेयर किया जाना है.

दूसरे पोस्ट में सनातन का पोस्टर, लिखा- यही हमारी संस्कृति, शक्ति और पहचान

गिरिराज सिंह के हैंडल से पोस्ट हुए इस पोस्टर के नीचे कमेंट की बाढ़ आ गई. हालांकि इस पोस्टर के कुछ देर बाद गिरिराज सिंह ने 'जय महादेव, जय भारत माता' सत्य सनातन का भी एक पोस्टर शेयर किया. इस पोस्टर के कैप्शन में गिरिराज सिंह ने लिखा- "जय महादेव, जय भारत माता, सनातन केवल आस्था नहीं, यह सत्य है, यह सनातन है. यही हमारी संस्कृति, यही हमारी शक्ति और यही हमारी पहचान है."

जय श्री राम का पोस्टर भी किया शेयर

इसके बाद गिरिराज सिंह ने पांचजन्य के एक पोस्ट को शेयर किया. जिसमें जय श्री राम लिखा है. सोशल मीडिया की इन एक्टिविटी के अलावा पटना में मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने मौलवियों के हालिया वक्तव्यों पर तीखी प्रतिक्रिया दी. मौलवियों द्वारा 'मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं' वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बयान समाज को डराने और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की साजिश है.

तौकीर रजा जैसे लोग समाज बांटने का काम कर रहेः गिरिराज 

गिरिराज सिंह ने पटना में रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं, बार-बार कह रहा हूं कि कुछ मौलवी भारत में गजवा-ए-हिंद की सोच लेकर चलते हैं. जहां-जहां भी इनकी आबादी बढ़ी है, वहां सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई है. तौकीर राजा और ओवैसी जैसे लोग लगातार समाज को बांटने का काम कर रहे हैं.

