विज्ञापन
विशेष लिंक

गाजियाबाद में पहली बार महिला पुलिस ने किया 'शौकीन' बदमाश का एनकाउंटर

पूछताछ के दौरान बदमाश ने बताया कि वह एनसीआर क्षेत्र से बाइक-स्कूटी वगैरह चोरी कर उसकी मदद से राह चलते लोगों से उनके फोन, कैश आदि सामान छीनकर फरार हो जाता है. इस सामान को वह सस्ते दामों में बेचता है. इससे कमाए गए पैसों से वह अपने अन्य शौक पूरे करता है.

Read Time: 3 mins
Share
गाजियाबाद में पहली बार महिला पुलिस ने किया 'शौकीन' बदमाश का एनकाउंटर
गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने किया बदमाश का एनकाउंटर
  • गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने एक बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जो लूट और चोरी के आरोप में था.
  • बदमाश ने पुलिस को फायरिंग की और भागने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिस की सतर्कता से घायल होकर गिर पड़ा.
  • गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी की स्कूटी, टेबलेट, मोबाइल फोन और अवैध असलहा-कारतूस बरामद हुए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गाजियाबाद:

एनकाउंटर के बारे में आए दिन सुना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि महिला पुलिस ने किसी बदमाश का एनकाउंटर किया हो. गाजियाबाद (Ghaziabad Women Police Encounter) में ऐसा पहली बार हुआ है. सोमवार रात एक महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर लूट,चोरी और छिनैती के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ में धर दबोचा. उसके पास से एक स्कूटी, 1 टेबलेट, 1 चोरी किया फोन और अवैध असलहा- कारतूस बरामद हुए हैं. महिला पुलिस ने बदमाश को कैसे धर दबोचा ये डिटेल में जानिए.

ये भी पढ़ें- आजम खान पर 104 केस, 93 तो सिर्फ सीतापुर में... जमीन हड़पने से लेकर भैंस-बकरी चोरी तक | रिहाई LIVE

Latest and Breaking News on NDTV

स्कूटी से भाग रहा था, महिला पुलिस ने धर दबोचा

हुआ कुछ यूं कि सोमवार रात महिला थाना पुलिस टीम चौकी लोहिया नगर के पास चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक स्कूटी सवार बदमाश मेरठ रोड़ की तरफ से आता दिखा. महिला पुलिस ने टॉर्च दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुका. बदमाश ने स्कूटी पीछे मोड़कर वहां से भागने की कोशिश की. लेकिन महिला पुलिस की टीम ने उसका जमकर पीछा किया. पुलिस को पीछे आता देख बदमाश अपनी स्कूटी से नियंत्रण खो बैठा और फिसलकर गिर गया. पुलिस ने उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी लेकिन वह नहीं माना. उसने उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी.

Latest and Breaking News on NDTV

मुठभेड़ में किया घायल, चोरी का सामान किया जब्त

बदमाश फायरिंग कर वहां से भागने की फिराक में था लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर जवाबी फायरिंग कर दी. इस दौरान स्कूटी सवार बदमाश घायल होकर गिर पड़ा. जिसके बाद पुलिस ने उसे अवैध असलहा और चोरी के टैबलेट और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया. वहीं घायल बदमाश जितेन्द्र को इलाज के लिए जिला एमएमजी गाजियाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

शौक पूरा करने के लिए चुराया सामान

पूछताछ के दौरान बदमाश ने बताया कि वह एनसीआर क्षेत्र से बाइक-स्कूटी वगैरह चोरी कर उसकी मदद से राह चलते लोगों से उनके फोन, कैश आदि सामान छीनकर फरार हो जाता है. इस सामान को वह सस्ते दामों में बेचता है. इससे कमाए गए पैसों से वह अपने अन्य शौक पूरे करता है. बदमाश ने बताया कि उसके पास से बरामद टैबलेट और फोन उसने रविवार रात थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमला हॉल के पास एक मकान से चोरी किए थे. वीं उसके पास से मिली स्कूटी भी उसने पिछले साल दिल्ली से चोरी की थी. मुठभेड़ में गिरफ्तार होने के बाद घायल बदमाश बोला कि अब वह फिर से पुलिस पर फायरिंग हीं करेगा. बचने के लिए उसने ऐसा किया था. इसके साथ ही वह महिला पुलिस को सॉरी बोलता हुआ नजर आया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Encounter, Ghaziabad Encounter, Women Police Encounter, Ghaziabad Police, Women Police Team
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com