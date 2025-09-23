विज्ञापन
Azam Khan LIVE: आजम खान आज 23 महीने बाद हो रहे रिहा, स्थानीय प्रशासन सतर्क

Azam Khan: सपा नेता आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो रही है. लंबे समय से कानूनी दांव-पेंचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले ही कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे.

Azam Khan LIVE: आजम खान आज 23 महीने बाद हो रहे रिहा, स्थानीय प्रशासन सतर्क
Azam Khan Latest News
  • समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लगभग 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई हो रही है.
  • आजम खान को कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के कारण वे जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे.
  • आजम खान की रिहाई की खबर से सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह और स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं.
सीतापुर:

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को लगभग 23 महीने बाद अब सीतापुर जेल से रिहा किया जा रहा है. मंगलवार सुबह 7 बजे जेल से रिहाई दी जाएगी. कोर्ट से संबंधित मामलों में जमानत आदेश मिलने के बाद सीतापुर जेल प्रशासन को रिहाई के आदेश मिल चुके हैं. आजम खान पर जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, 100 से ज्‍यादा मुकदमे दर्ज हैं. आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं और उनके समर्थकों का भी जमावड़ा है.

लंबे समय से कानूनी दांव-पेंचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले ही कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे. आजम खान की रिहाई की खबर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है. उनके समर्थकों ने रिहाई के बाद स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं. वहीं, परिवार के सदस्य भी सीतापुर पहुंच चुके हैं और मंगलवार की सुबह उनकी रिहाई के समय जेल के बाहर मौजूद रहेंगे.

रामपुर से आजम खान के पड़ोसी आमान ने कहा, 'हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आजम खान को रिहाई मिल गई है. हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि आजम खान जल्द से जल्द बाहर आएं. वो यहां आएंगे तो कुछ हमारे बारे में भी सोचा जाएगा. आजम खान की रिहाई को लेकर हमने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं.' दूसरे पड़ोसी शराफत ने कहा, 'हम लोग बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे. पूरे मुहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था. आजम खान की मंगलवार की सुबह रिहाई हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. उनके आने को लेकर पड़ोसियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.'

सीतापुर जेल और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि रिहाई के समय किसी तरह की अव्यवस्था न हो. समर्थकों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए जेल के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

आजम खान को इस महीने में कई मामलों में जमानत मिली है. इनमें डूंगरपुर कांड,  2008 के सार्वजनिक संपत्ति नुकसान मामला और  'क्वालिटी बार' केस शामिल हैं. इससे साफ हो गया था कि आजम खान अब जेल से बाहर आ सकते हैं.

Azam Khan, Azam Khan Released Today, Alert In Sitapur
