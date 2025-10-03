विज्ञापन
विशेष लिंक

हर वो हाथ, हर वो दिल... गौतम अदाणी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसकी रचना बताया

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बेटे जीत अदाणी की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, "हर वो हाथ जिसने इसे गढ़ा, और हर वो दिल जिसने इसे संजोया, यह रचना उन्हीं की है."

Read Time: 3 mins
Share
हर वो हाथ, हर वो दिल... गौतम अदाणी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसकी रचना बताया
  • नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भावुक पोस्ट की है.
  • उन्होंने कहा कि हर वो हाथ जिसने इसे गढ़ा, और हर वो दिल जिसने इसे संजोया, ये रचना उन्हीं की है
  • गौतम अदाणी ने बेटे जीत अदाणी की पोस्ट शेयर करते हुए ये बात लिखी, जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसे बनाने वाले लोगों को समर्पित किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि यह एयरपोर्ट हर उस शख्स की रचना है, जिसने इसे अपने हाथों से गढ़ा है और अपने दिल में बसाया है. इस एयरपोर्ट का 8 अक्टूबर को उद्घाटन होना है.

बेटे की पोस्ट शेयर करते हुए लिखी दिल छू लेने वाली बात

उद्योगपति गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बेटे जीत अदाणी की पोस्ट को शेयर करते हुए दिल छूने वाली ये बात लिखी. जीत अदाणी ने एयरपोर्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "कुछ स्मारक कंक्रीट से बनते हैं, और कुछ कृतज्ञता से. अपने पिता को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे बनाने वाले हर हाथ और हर दिल को धन्यवाद देते हुए देखना, लीडरशिप की एक गहरी, विनम्र और प्रेरणादायक सीख रही. जय हिंद."

बेटे जीत अदाणी की इस पोस्ट को शेयर करते हुए गौतम अदाणी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में लिखा, "हर वो हाथ जिसने इसे गढ़ा, और हर वो दिल जिसने इसे संजोया, यह रचना उन्हीं की है."

'हजारों हाथों और दिलों ने मिलकर बनाया'

इससे पहले, बुधवार को एयरपोर्ट का दौरा करते वक्त अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी ने कहा था कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा स्मारक है, जिसे हजारों हाथों और दिलों ने मिलकर बनाया है. उन्होंने एयरपोर्ट बनाने में योगदान देने वाले दिव्यांग सहयोगियों, मजदूरों और अन्य स्टाफ सदस्यों के प्रति आभार जताया था. 

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले मैंने अपने दिव्यांग सहयोगियों, निर्माण श्रमिकों, महिला कर्मचारियों, इंजीनियरों, कारीगरों, दमकल कर्मियों और उन गार्डों से मुलाकात की, जिन्होंने इस विजन को साकार करने में मदद की है."

'लिविंग वंडर की धड़कन'

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने यहां एक लिविंग वंडर की धड़कन महसूस की है. यह एक ऐसा स्मारक है, जिसे हजारों हाथों और दिलों ने मिलकर तैयार किया है." अदाणी ने कहा कि जब लाखों उड़ानें यहां से आसमान में उड़ेंगी और अरबों लोग इन हॉल से होकर गुजरेंगे, तो इन लोगों की भावनाओं की गूंज हर उड़ान और हर कदम पर सुनाई देगी. मैं इन सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं.

कई मायनों में खास है ये एयरपोर्ट 

  • नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है.
  • इसमें एक 3,700 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़े कमर्शल विमानों को संभालने में सक्षम है.
  • एयरपोर्ट आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल और एडवांस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से लैस है.
  • उम्मीद है कि एयरपोर्ट सालाना 2 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा. 
  • यह मुंबई और पश्चिमी भारत की बढ़ती हवाई यातायात जरूरतों को पूरा करेगा, साथ ही भारत की ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा.
  • नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंगलवार को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से ऑपरेशन शुरू करने के लिए जरूरी एयरोड्रम लाइसेंस मिल चुका है. 
  • इंडिगो, आकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस ने यहां से सेवाएं शुरु करने की घोषणा भी कर दी है. 

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navi Mumbai International Airport, Gautam Adani, Jeet Adani
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com