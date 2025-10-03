हर वो हाथ, हर वो दिल... गौतम अदाणी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसकी रचना बताया

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसे बनाने वाले लोगों को समर्पित किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि यह एयरपोर्ट हर उस शख्स की रचना है, जिसने इसे अपने हाथों से गढ़ा है और अपने दिल में बसाया है. इस एयरपोर्ट का 8 अक्टूबर को उद्घाटन होना है.

बेटे की पोस्ट शेयर करते हुए लिखी दिल छू लेने वाली बात

उद्योगपति गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बेटे जीत अदाणी की पोस्ट को शेयर करते हुए दिल छूने वाली ये बात लिखी. जीत अदाणी ने एयरपोर्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "कुछ स्मारक कंक्रीट से बनते हैं, और कुछ कृतज्ञता से. अपने पिता को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे बनाने वाले हर हाथ और हर दिल को धन्यवाद देते हुए देखना, लीडरशिप की एक गहरी, विनम्र और प्रेरणादायक सीख रही. जय हिंद."

To every hand that worked and every heart that cared, this is your creation. 🙏 https://t.co/4KuwTiZCer — Gautam Adani (@gautam_adani) October 3, 2025

बेटे जीत अदाणी की इस पोस्ट को शेयर करते हुए गौतम अदाणी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में लिखा, "हर वो हाथ जिसने इसे गढ़ा, और हर वो दिल जिसने इसे संजोया, यह रचना उन्हीं की है."

'हजारों हाथों और दिलों ने मिलकर बनाया'

इससे पहले, बुधवार को एयरपोर्ट का दौरा करते वक्त अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी ने कहा था कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा स्मारक है, जिसे हजारों हाथों और दिलों ने मिलकर बनाया है. उन्होंने एयरपोर्ट बनाने में योगदान देने वाले दिव्यांग सहयोगियों, मजदूरों और अन्य स्टाफ सदस्यों के प्रति आभार जताया था.

Ahead of the inauguration of Navi Mumbai International Airport on 8 Oct, I met with our differently-abled colleagues, construction workers, women staff, engineers, artisans, fire fighters and the guards who helped bring this vision to life. I felt the pulse of a living wonder - a… pic.twitter.com/Uj7Ikue7vM — Gautam Adani (@gautam_adani) October 1, 2025

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले मैंने अपने दिव्यांग सहयोगियों, निर्माण श्रमिकों, महिला कर्मचारियों, इंजीनियरों, कारीगरों, दमकल कर्मियों और उन गार्डों से मुलाकात की, जिन्होंने इस विजन को साकार करने में मदद की है."

'लिविंग वंडर की धड़कन'

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने यहां एक लिविंग वंडर की धड़कन महसूस की है. यह एक ऐसा स्मारक है, जिसे हजारों हाथों और दिलों ने मिलकर तैयार किया है." अदाणी ने कहा कि जब लाखों उड़ानें यहां से आसमान में उड़ेंगी और अरबों लोग इन हॉल से होकर गुजरेंगे, तो इन लोगों की भावनाओं की गूंज हर उड़ान और हर कदम पर सुनाई देगी. मैं इन सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं.

कई मायनों में खास है ये एयरपोर्ट

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है.

इसमें एक 3,700 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़े कमर्शल विमानों को संभालने में सक्षम है.

एयरपोर्ट आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल और एडवांस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से लैस है.

उम्मीद है कि एयरपोर्ट सालाना 2 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा.

यह मुंबई और पश्चिमी भारत की बढ़ती हवाई यातायात जरूरतों को पूरा करेगा, साथ ही भारत की ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंगलवार को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से ऑपरेशन शुरू करने के लिए जरूरी एयरोड्रम लाइसेंस मिल चुका है.

इंडिगो, आकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस ने यहां से सेवाएं शुरु करने की घोषणा भी कर दी है.

