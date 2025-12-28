अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने रविवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का उद्घाटन किया. यह अत्याधुनिक AI सेंटर विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो पवार परिवार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था है.

कार्यक्रम में शरद पवार, बारामती की सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार तथा पवार परिवार के अन्य सदस्य शामिल रहे. इसके अलावा NCP (SP) विधायक रोहित पवार और विद्या प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष युगेंद्र पवार भी मौजूद रहे.

गौतम अदाणी इससे पहले भी 2022 में बारामती आए थे, जब उन्होंने यहां साइंस एंड इनोवेशन एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन किया था. अदाणी और पवार परिवार के बीच संबंध लगभग तीन दशक पुराने माने जाते हैं.

यह नया AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है.

यहां सुनें गौतम अदाणी का पूरा संबोधन LIVE-

गौतम अदाणी ने की शरद पवार की तारीफ

शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI के उद्घाटन समारोह में अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, 'यह हमारे लिए वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है. दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं जो मानचित्र पर मात्र एक बिंदु नहीं होते, बल्कि प्रगति, परिवर्तन और अवसरों के भंडार का एक मिसाल बन जाते हैं, और बारामती ऐसी ही एक परिवर्तन की प्रतीक है, जिसमें असीम संभावनाएं हैं, जो एक असाधारण नेता शरदचंद्र पवार की दूरदृष्टि के कारण संभव हो पाई हैं.'

गौतम अदाणी ने कहा, 'मुझे तीन दशकों से अधिक समय से शरद पवार को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उनसे मैंने जो कुछ सीखा है, उसकी कोई तुलना नहीं है. उनकी बुद्धिमत्ता और सहानुभूति ही सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती है. मैंने कई बार बारामती का दौरा किया है और शरद पवार ने यहां जो कुछ हासिल किया है, वह विकास से कहीं बढ़कर है. उन्होंने कृषि में बदलाव लाया है, सहकारी समितियों को मजबूत किया है और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है.'

AI भारत के विकास पथ को आकार देगा- गौतम अदाणी

इस मौके पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, 'यह AI केंद्र कृषि, स्वास्थ्य सेवा और नवाचार पर केंद्रित होगा. अब AI भारत की चौथी नींव बनने जा रहा है. AI भारत के विकास पथ को आकार देगा.'

AI अब वैश्विक वर्चस्व की प्रतियोगिता- गौतम अदाणी

इस दौरान गौतम अदाणी ने यह भी कहा, 'AI से महाराष्‍ट्र के विकास को मिलेगा बढ़ावा.' गौतम अदाणी ने कहा कि वैश्विक AI की प्रतिस्पर्धा में भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया है. AI अब केवल एक तकनीकी दौड़ नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक वर्चस्व की प्रतियोगिता है.