एसआईटी जांच राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है...असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई

कांग्रेस सांसद ने कहा कि वे न्यायिक और जांच तंत्रों का पूर्ण सम्मान करते हैं और कानून के दायरे में की जाने वाली किसी भी जांच पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

गुवाहाटी:

असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने रविवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) से जुड़े हालिया राजनीतिक दावों का पुरजोर खंडन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को जानबूझकर उछाला जा रहा है ताकि जनता का ध्यान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की शासन संबंधी विफलताओं से भटकाया जा सके.

गोगोई ने क्या कुछ कहा

संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपना विश्वास दोहराते हुए, गौरव गोगोई ने एसआईटी पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने के समय और उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के विवाद तब सामने आते हैं जब सरकार पर अधूरे वादों और नीतिगत खामियों को लेकर दबाव बढ़ता है. उन्होंने दावा किया कि इस मामले को राजनीतिक रूप से इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके.

किसी जांच से कोई आपत्ति नहीं

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि वे न्यायिक और जांच तंत्रों का पूर्ण सम्मान करते हैं और कानून के दायरे में की जाने वाली किसी भी जांच पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे संविधान और स्वतंत्र संस्थाओं पर पूरा भरोसा है. मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं किसी भी वैध जांच में पूरा सहयोग दूंगा. अंततः सच्चाई सामने आएगी.

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी

हालांकि, उन्होंने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी, जिसे उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना बताया, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसी संस्थाओं को स्वायत्त रूप से और बाहरी दबाव के बिना काम करना चाहिए. कांग्रेस सांसद गोगोई के अनुसार, एजेंसियों को पक्षपातपूर्ण लड़ाइयों में घसीटना जनता के विश्वास को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाता है.

कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, शासन व्यवस्था की खामियों और विकास संबंधी अधूरे वादों सहित जनता की गंभीर चिंताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है.

