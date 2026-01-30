विज्ञापन
गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट हैं, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस करें, CM हिमंता बिस्वा सरमा

असम की राजनीति में सरमा और गोगोई के बीच शब्दों की जंग कोई नई बात नहीं है. दोनों ही नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं.

गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट हैं, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस करें, CM हिमंता बिस्वा सरमा
  • असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तान एजेंट होने का गंभीर आरोप लगाया
  • सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी दोनों पाकिस्तान के एजेंट हैं
  • मुख्यमंत्री के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है
गुवाहाटी:

असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं.  राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है. सरमा ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि, “गौरव गोगोई पाकिस्तान के एजेंट हैं. उनकी पत्नी भी पाकिस्तान की एजेंट है. अगर उनमें हिम्मत है, तो मेरे खिलाफ केस दर्ज करें.”

मुख्यमंत्री के इस बयान ने तुरंत ही राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी. सरमा ने कहा कि उनका मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि वह सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें सच लगता है. उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई डरने वाला नहीं है, यह अच्छी बात है. लेकिन जो सच है, वो सच ही रहेगा और जो झूठ है, वो झूठ ही रहेगा.

असम की राजनीति में सरमा और गोगोई के बीच शब्दों की जंग कोई नई बात नहीं है. लेकिन विधानसभा चुनाव करीब होने के कारण यह तीखी बयानबाजी की अधिक चर्चा हो रही है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आरोप एक बार फिर असम की राजनीति में ध्रुवीकरण को हवा दे सकते हैं.

कांग्रेस की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. असम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होना तय माना जा रहा है. हिमंता बिस्वा सरमा पहले भी अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे हैं.

Himanta Biswa Sarma, Gaurav Gogoi
