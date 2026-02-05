असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के खिलाफ लगातार हमलावर हैं. सरमा ने गोगोई पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि उनके पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच में देश को कमजोर करने की एक वैश्विक साजिश का अब तक केवल एक प्रतिशत हिस्सा ही सामने आया है. सरकारी कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरमा ने कहा कि असम पुलिस किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे तंत्र के खिलाफ जांच कर रही है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी के पाकिस्तान से सीधे संबंध हैं.

हिमंता बिस्‍वा सरमा ने कहा, “यह एक बेहद संवेदनशील जांच है. इसे केवल असम की राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए. यह एक वैश्विक साजिश है.”

एक व्‍यक्ति नहीं, पूरे तंत्र के खिलाफ जांच: सरमा

उन्होंने आगे कहा, “यह मत समझिए कि यह जांच किसी एक व्यक्ति के खिलाफ है, यह एक पूरे तंत्र के खिलाफ है. हमने जो कुछ किया है, वह सिर्फ एक प्रतिशत है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, भारत सरकार से जुड़ा डेटा जुटा नहीं सके और न ही इंटरपोल का सहयोग ले पाए.”

वहीं सोनारी में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया जब भी होगी “बहुत व्यापक और पूरी तरह से सही तरीके से” होगी.

चुनाव के बाद राज्‍य में SIR कराएंगे: सरमा

सरमा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में एसआईआर कराया जाएगा. फिलहाल असम में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण (एसआर) जारी है.

उन्होंने कहा, “यहां एसआईआर बहुत व्यापक और सही तरीके से किया जाएगा. मैंने निर्वाचन आयोग से अब भी एसआईआर कराने का अनुरोध किया था, लेकिन राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) का प्रकाशन न होने के कारण आयोग ने एसआर कराया.”