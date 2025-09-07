विज्ञापन
Breaking Live: मुंबई में 10 दिवसीय गणपति उत्सव के अंतिम दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर बारिश के बीच लोग भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए ढोल-ताशे के साथ और गुलाल उड़ाते हुए सड़कों पर उमड़ पड़े. रात नौ बजे तक मुंबई के विभिन्न जलाशयों में 18,000 से अधिक गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया.

Sep 07, 2025 06:30 (IST)
पुणे: श्रीमंत दगडूसेठ हलवाई गणपति विसर्जन के उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

पुणे में श्रीमंत दगडूसेठ हलवाई गणपति विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी.

Ganpati Visarjan, Delhi Flood, Bihar Chunav, Pm Modi Trump, Breaking LIVE
