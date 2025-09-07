1 hour ago
Sep 07, 2025
Breaking Live: मुंबई में 10 दिवसीय गणपति उत्सव के अंतिम दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर बारिश के बीच लोग भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए ढोल-ताशे के साथ और गुलाल उड़ाते हुए सड़कों पर उमड़ पड़े. रात नौ बजे तक मुंबई के विभिन्न जलाशयों में 18,000 से अधिक गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया.
पुणे: श्रीमंत दगडूसेठ हलवाई गणपति विसर्जन के उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
पुणे में श्रीमंत दगडूसेठ हलवाई गणपति विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी.
#WATCH महाराष्ट्र | पुणे में श्रीमंत दगडूसेठ हलवाई गणपति विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी। pic.twitter.com/HVvfthtnAp— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2025