Breaking News: अमित शाह ने बंगाल के नेताओं से की बात, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन

Breaking News Live Updates: देश और दुनिया की ब्रेकिंग न्‍यूज के लिए हमारे इस ब्‍लॉग से जुड़े रहें.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी तीन दिन की बंगाल यात्रा पर सोमवार शाम को कोलकाता पहुंच गए हैं. भाजपा के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि सोमवार शाम अमित शाह ने बंगाल के नेताओं से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की. केंद्रीय गृह मंत्री ने कोर कमेटी के नेताओं के साथ चुनाव प्रचार रणनीति और सोशल मीडिया अभियान योजनाओं पर काफी देर तक बातचीत की. भाजपा सूत्रों के अनुसार, शाह ने राज्य भाजपा नेतृत्व से चुनाव से पहले पार्टी द्वारा पूरे राज्य में आयोजित किए जाने वाले रोड शो, जनसभाओं और जुलूसों की तैयारियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली.

