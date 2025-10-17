विज्ञापन
सांसें थमा देने वाला VIDEO: रिंग रोड के साइड वॉल पर लटकी XUV कार

XUV Accident: रांची रिंग रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें तेज रफ्तार XUV साइड वॉल पर अटकी दिख रही है. देखकर समझजा सकता है कि, कैसे एक बड़ा हादसा टल गया.

रांची में स्पीड ने छुड़ाए पसीने, रिंग रोड के साइड वॉल पर अटक गई XUV कार, जरा सी होती चूक तो...

XUV hangs on wall: रांची से एक होश उड़ा देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. रिंग रोड पर तेज रफ्तार में दौड़ती एक XUV अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे साइड वॉल से जा टकराई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती...देखा जा सकता है कि, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार आधी हवा में झूलती रह गई. बस कुछ इंच और नीचे होती, तो पूरी गाड़ी ब्रिज से नीचे जा गिरती. गाड़ी में मौजूद लोगों की किस्मत उस वक्त पूरी तरह साथ दे गई. दीवार पर अटकने की वजह से एक्सयूवी पूरी तरह संतुलन में रही और एक बड़ा हादसा टल गया. मौके पर पहुंची स्थानीय लोगों की भी सांसें थम गईं. सभी ने एक सुर में कहा, 'भगवान ने बचा लिया!'

यहां देखें वीडियो

देख लोगों की निकल गईं चीखें (Ranchi Ring Road, Ranchi Accident)

वीडियो में साफ़ दिखता है कि अगर गाड़ी का एक पहिया भी फिसल जाता, तो वो ब्रिज के नीचे गहरी खाई में जा गिरती. सड़क किनारे मौजूद लोगों की चीख निकल गई. किसी ने कहा, 'भगवान ने बचा लिया भाई!' तो किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. अब ये क्लिप पूरे इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी. तेज रफ्तार में मोड़ लेते वक्त ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया और देखते ही देखते कार साइड वॉल पर जा चढ़ी. घटना के बाद ट्रैफिक कुछ देर के लिए रुका, लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

रफ्तार का सबक (major accident Ranchi)

रिंग रोड पर अक्सर लोग रेसिंग ट्रैक जैसी स्पीड में गाड़ियां दौड़ाते हैं. ये घटना एक कड़वा लेकिन ज़रूरी रिमाइंडर है. थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती थी.

