अपने दोनों शूटरों के मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने किया सोशल मीडिया पोस्ट!

लॉरेंस बिश्नोई से दूरी बनाने के बनाने के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा साथ मिलकर अपना गैंग चला रहे हैं. बताया जाता है कि इन दोनों गैंगस्टर का गैंग अब दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ देश के 8 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय है.

  • दिशा पाटनी के घर फायरिंग के आरोपी दो बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है.
  • गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपने शूटरों के मारे जाने पर सोशल मीडिया पर धमकी दी है.
  • रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का गैंग भारत के आठ राज्यों और विदेशों में भी सक्रिय है.
अपने दोनों शूटरों के मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर धमकी दी है. बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश रविंद्र और अरुण को एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने ढेर कर दिया है. पुलिस फिलहाल इस मामले में दो अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.  इस बीच सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक पोस्ट वायरल हो रहा है.  एनडीटीवी इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में लिखा है, "राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा. भाइयों आज ये जो एनकाउंटर हुआ है! ये हमारे लिये जीवन की बहुत बड़ी क्षति है! मैं आपको बता दूं! ये जो न्यूज़ चैनल वाले जो न्यूज़ चला रहे हैं! है ना की ढेर हुए हैं! ये ढेर नहीं शहीद हुए हैं! इन भाइयो ने धर्म के लिये अपना बलिदान दिया है! अरे कुछ तो शर्म करो! एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो! और जो सनातन के लिये लड़ाई लड़े! उसको मार दिया जाता है!

ये इंसाफ नहीं है!
ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं! ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं!
ये एनकाउंटर नहीं सनातन की हार हुई है! धर्म के लिये लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है!

अगर तुम इतने सच्चे हो! तो उठाओ मुद्दा!
हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ!

बाकी में पूरे देश को बताना चाहता हूं! ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है!
सभी देशवासी इनसे सावधान रहें!

और हम अगर धर्म के लिये लड़ सकते हैं! तो हमारे शहीद भाइयो के लिये! हम वो काम कर सकते हैं! जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं!

और इसमें जिसका भी हाथ है! वो चाहे कितना भी पैसों वाला हो! या पावर वाला हो! वक्त लग सकता है! माफी नहीं है!"

सोनीपत की तरफ भाग रहे थे

बदमाशों और पुलिस के बीच हुई इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की टीम को आरोपियों का कई किलोमीटर तक पीछा भी करना पड़ा. एसटीएफ के अनुसार सोनीपत की तरफ से रहे बदमाशों को जब पुलिस की टीम ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू करके मौके से भागने की कोशिश करने लगे. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने बदमाशों पर जवाबी फायरिंग करते हुए उनका पीछा करना शुरू किया. पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग और बदमाशों का पीछआ करने का ये दौर कई किलोमीटर तक चला. आखिरकार पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में दोनों आरोपी ढेर कर दिए गए. 

रोहित गोदारा का नेटवर्क 

लॉरेंस बिश्नोई से दूरी बनाने के बनाने के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा साथ मिलकर अपना गैंग चला रहे हैं. बताया जाता है कि इन दोनों गैंगस्टर का गैंग अब दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ देश के 8 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय है. पहले ये गिरोह पंजाब और राजस्थान में ही ज्यादा सक्रिय था. लेकिन अब ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सक्रिय है. 

फायरिंग के दिन का वीडियो

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पता चला है बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबीयत बिगड़ने पर वह लौट गया, लेकिन बाकी चार ने दिशा के घर की रेकी की और अगले ही दिन 25 से 30 राउंड गोलियां दाग दीं. फायरिंग रविंद्र ने की थी, बाइक अरुण चला रहा था, जबकि नकुल और विजय भी साथ थे. नकुल और विजय अभी फरार हैं. जांच में सामने आया है कि शूटर सोशल मीडिया एप्स के जरिए विदेश में बैठे गैंगस्टरों के सीधे संपर्क में थे. 

