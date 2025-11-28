विज्ञापन
विशेष लिंक

ऐसा काम करना, वरना... चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' कन्हैयालाल को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, ₹5 करोड़ मांगे

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ 'गोल्डमैन' के नाम से मशहूर कन्हैयालाल खटीक को गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने ₹5 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी दी है. यह धमकी व्हाट्सएप कॉल और वॉयस रिकॉर्डिंग के जरिए दी गई है. इसमें रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है.

Read Time: 2 mins
Share
ऐसा काम करना, वरना... चित्तौड़गढ़ के 'गोल्डमैन' कन्हैयालाल को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, ₹5 करोड़ मांगे
  • राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गोल्डमैन कन्हैयालाल खटीक को ₹5 करोड़ की फिरौती देने की धमकी मिली है
  • धमकी गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने व्हाट्सएप कॉल और वॉयस रिकॉर्डिंग के जरिए दी गई है
  • धमकी में रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी शामिल है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चित्तौड़गढ़:

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ 'गोल्डमैन' के नाम से मशहूर कन्हैयालाल खटीक को गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने ₹5 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी दी है. यह धमकी व्हाट्सएप कॉल और वॉयस रिकॉर्डिंग के जरिए दी गई है. इसमें रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है.कन्हैयालाल खटीक को हाल ही में एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल और वॉयस रिकॉर्डिंग मिली थी. इन रिकॉर्डिंग में फिरौती की रकम के तौर पर ₹5 करोड़ की मांग की गई है. धमकी देने वाले ने खटीक को कहा, "ऐसा काम करना कि दोनों तरफ की बात बन जाए, नहीं तो सोना पहनने लायक नहीं रहेगा." धमकी के बाद, कन्हैयालाल खटीक ने तत्काल शहर कोतवाली थाना पुलिस से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर फिरौती और धमकी का मामला दर्ज कर लिया है।

चित्तौड़गढ़ के 'बप्पी लहिरी' को धमकी में क्या-क्या कहा?

कन्हैयालाल को चित्तौड़गढ़ का 'बप्पी लहिरी' भी कहा जाता है. उन्हें दो दिन पहले एक मिस कॉल आई थी. मिस कॉल के बाद उसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई. कॉल रिसीव नहीं करने पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी. ऑडियो में कहा गया, "पांच करोड़ दे, वरना सोना नहीं पहन पाएगा. ऐसा काम कर लेना कि दोनों तरफ की बात बन जाए. " इसके बाद कन्हैया लाल खटीक को एक और कॉल आई. कॉल में भी कन्हैया लाल से 5 करोड़ की फिरौती मांगी.

कौन है ‘गोल्डमैन' कन्हैयालाल खटीक?

चित्तौड़गढ़ के रहने वाले कन्हैयालाल खटीक को कांजी खटीक के नाम से भी जाना जाता है. कुछ सालों पहले तक सब्जी का ठेला लगाते थे. इसके बाद कन्हैया ने सेब का व्यापार शुरू किया. इसके बाद कन्हैया को सोना पहनने का शौक चढ़ा तो शरीर पर साढ़े 3 किलो सोना लाद लिया. फलों का व्यापार कर कन्हैयालाल गोल्डमैन बन गए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News Hindi, Rajasthan Crime News In Hindi, Rohit Godara Threat Call, Lawrence Bishnoi
Get App for Better Experience
Install Now