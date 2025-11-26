विज्ञापन

जब दिलीप कुमार की सालगिरह में लाल सूट में पहुंचे थे धर्मेंद्र, 24 साल पहले सभी स्टार्स रह गए थे धरे के धरे

दिलीप कुमार और सायरा बानो की 25वीं सालगिरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे नजर आ रहे हैं. लेकिन सबसे ज्यादा धर्मेंद्र और सनी देओल को देख लोग हैरान हैं. इसके लिए आपको भी ये वीडियो देखना होगा.

Read Time: 2 mins
Share
जब दिलीप कुमार की सालगिरह में लाल सूट में पहुंचे थे धर्मेंद्र, 24 साल पहले सभी स्टार्स रह गए थे धरे के धरे
सायरा बानो और दिलीप कुमार की 25वीं सालगिरह का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में जब भी मोहब्बत का जिक्र होगा, जन्म जन्म तक साथ निभाने की बात होगी. तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम दिलीप कुमार और सायरा बानो का ही आएगा. इस जोड़े में से एक वो है, जिसने अल्हड़ उम्र में ही मोहब्बत की और अपनी जिद से उसे हासिल भी किया. दूसरा वो है जो मोहब्बत के आगे झुका और उसे पूरी शिद्दत से, पुराने सारे अफसाने भुलाकर अपनाया. सायरा बानो से जब दिलीप कुमार की शादी हुई तब दोनों की उम्र में 22 साल का फासला था. लेकिन दोनों जब भी साथ नजर आए ये फासला कभी नजर ही नहीं आया. दोनों की मोहब्बत का गवाह है वो पुराना वीडियो जो आप अब भी यूट्यूब पर देख सकते हैं. इस वीडियो में शादी की सिल्वर जुबली की खुशी दोनों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है.

सिल्वर जुबली का जलसा

यूट्यूब पर अपलोड इस वीडियो में दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी की सालगिरह का खूबसूरत वीडियो देखा जा सकता है. इस वीडियो में दिलीप कुमार अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ नजर आ रहे हैं. सफेद कलर की डिजाइनर साड़ी में खुद सायरा बानो चांदी सी जगमगा रही है. इस वीडियो में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं. और बेहद गर्मजोशी से हर मेहमान का स्वागत भी कर रहे हैं. पार्टी में एक एक मेहमान को रिसीव करने के बाद दोनों ने स्टेज पर चढ़ कर फाइव टियर केक काटा और अपने मेहमानों को भी खिलाया.

इन सितारों ने की शिरकत

1991 में हुए 24 साल पहले फिल्म इंड्स्ट्री के इस दिग्गज जोड़े की सालगिरह पर बहुत से सितारों ने शिरकत की. शुरुआत में ही सनी देओल नजर आएंगे. उनके अलावा संजय दत्त, सुमित सहगल और फराह नाज, ओमप्रकाश, मुकरी, प्राण, नंदा, मिनाक्षी शेषाद्रि जैसे कई सितारे इस वीडियो में नजर आ रहे हैं. दिलीप कुमार खुद अपने एक एक साथी से गर्मजोशी से गले मिल रहे हैं. खासतौर से ओमप्रकाश से तो वो बहुत देर तक गले मिले रहे. आपको बता दें कि दोनों की शादी 11 अक्टूबर 1966 में हुई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Dilip Kumar, Saira Banu, Dilip Kumar Saira Banu Viral Video, Dilip Kumar Saira Banu 25th Wedding Anniversary
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com