लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, टिल्लू, सांगवान… अब किसके गैंग में कौन?

बाबा सिद्दकी की हत्या करने वाला जीशान अख्तर पहली बार सामने आया है. जीशान अख्तर ने अभी तक कई बड़े खुलासे किए हैं. जीशान अख्तर ने पुर्तगाल से एक वीडियो जारी कर कबूला है कि लारेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के कहने पर उसने बाबा सिद्दकी की हत्या की थी. लेकिन अब वो लारेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई की हत्या करने की ठान चुका है. उसका दावा है कि अब वो लारेंस बिश्नोई गैंग छोड़कर रोहित गोदारा गैंग ज्वाइन कर चुका है. खास बात ये कि राजस्थान का गैंगस्टर रोहित गोदारा भी लारेंस बिश्नोई के लिए काम करता था.

हालांकि, इस साल की शुरुआत में वो गोल्डी बराड़ के साथ लारेंस से अलग हो गया था. जबकि गोल्डी बराड़ लारेंस बिश्नोई के स्कूल के दिनों से दोस्त हैं और दोनों पंजाब के फाजिल्का में आसपास के गांव के रहने वाले हैं,लेकिन धीरे धीर लारेंस बिश्नोई गैंग के कई गैंगस्टर दूसरे गैंग को ज्वाइन कर रहे हैं.

कौन-कौन से गैंग विदेश में चल रहे

हैरी बॉक्सर- अमेरिका में एक्टिव. लॉरेस गैंग का खासमखास

वेंकट गर्ग- जॉर्जिया में एक्टिव. नन्दू गैंग से जुड़ा

हिमांशु भाऊ- पुर्तगाल में खुद का गैंग और बमबीहा गैंग को सपोर्ट

साहिल कादयान पुर्तगाल में एक्टिव. हिमाशु भाऊ गैंग का करीबी

बाबी कादयान USA में एक्टिव. बमबीहा गैंग का करीबी

वीरेन्द्र चारण पुर्तगाल में एक्टिव. रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा

अनमोल बिश्नोई अमेरिका में एक्टिव. लॉरेस का भाई और गैंग का उत्तराधिकारी

गोल्डी बराड़- खुद का गैंग. रोहित गोदारा के साथ. कनाडा और USA में एक्टिव

गोल्डी ढिल्लो - कनाडा में एक्टिव. लॉरेस गैंग का करीबी

नीरज फरीदपुरियां - पुर्तगाल में एक्टिव. बमबीहा गैंग से जुड़ा

रोहित गोदारा - कनाडा और अमेरिका में एक्टिव. खुद का गैंग. गोल्डी बराड़ से संबंध.

कपिल सागवान उर्फ नन्दू इंग्लैंड में एक्टिव. खुद का नन्दू गैंग

राशिद केबलवाला टर्की में एक्टिव. लॉरेस हाशिम बाबा गैंग

सचिन गोलू हाशिम बाबा गैंग. थाईलैंड में एक्टिव.

साहिल हरसोली UEA में एक्टिव. नन्दू गैंग से जुड़ाव

दिनेश गांधी और सौरभ गाडोली- दोनो पुर्तगाल में हैं. बम्बिहा गैंग से जुड़े

संजीव दहिया UAE में एक्टिव. गोगी गैंग से जुड़ा

दीपक पकासमा UK में एक्टिव. टिल्लू गैंग से जुड़ा

आखिर ऐसा क्यों हुआ ?

सूत्रों की मानें तो 2024 में अमेरिका में अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद विवाद शुरू हुआ. लारेंस बिश्नोई गैंग को लगा कि गोल्डी बराड़ ने अनमोल के अमेरिका में पकड़े जाने के बाद कानूनी तौर पर उसकी ठीक से मदद नहीं की है. उसके बाद इसी साल की शुरुआत में दोनों गैंग एक दूसरे से अलग हो गए,इसी के साथ दोनों गैंग्स के बड़े गैंगस्टर भी पाला बदलने गए. इसके बाद से ही दोनों गैंगस्टर के बीच गैंगवार शुरू हुआ. इस गैंगवार के बीच कई बड़े गैंगस्टर ने एक दूसरे के खिलाफ पाला बदला. अब गोल्डी बराड़ के गैंग में रोहित गोदारा ,जीशान अख्तर ,वीरेंद्र चारण, महेंद्र सरन डेलाना, विक्की पहलवान कोटकपूरा ,शहजाद भट्टी जैसे गैंगस्टर है।जबकि बाहर से उन्हें हिमांशु भाऊ ,बम्बिहा ,कौशल चौधरी ,जग्गू भगवानपुरिया ,टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवानिया जैसे गैंग सपोर्ट करते हैं.

पंजाब और हरियाणा में क्यों बढ़ा क्राइम

पंजाब और हरियाणा में पहले भी अपराध थे. मगर धीरे-धीरे इन क्षेत्रों में विकास से प्रॉपर्टी का बाजार बड़ा होता गया है. इसके साथ ही पंजाब फिल्म उद्योग और ड्रग्स के धंधे ने भी बदमाशों को खाद पानी देने का काम किया. कमाई बढ़ने के साथ इन अपराधियों ने गैंग बनाकर प्रॉपर्टी पर कब्जे से लेकर फिल्म निर्माण से लेकर ड्रग्स तक के धंधे से पैसा बनाना शुरू किया. धीरे-धीरे इसी होड़ में इन सभी के बीच गैंगवार होने वाले. सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने तो इसकी पूरी कलई ही खोल दी.