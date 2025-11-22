गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर रेलवे की सौगात, दिल्ली–पटना से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

राजधानी दिल्ली और पटना से पंजाब के आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी गुरुपर्व कार्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. एक ट्रेन दिल्ली से नंगल डैम के बीच चलेगी और दूसरी ट्रेन पटना से आनन्दपुर साहिब के बीच चलेगी.

पटना-आनंदपुर साहिब स्पेशल ट्रेन 22 कोच की

बिहार की राजधानी पटना से स्पेशल ट्रेन 23 नवंबर को सुबह 6:40 बजे पटना से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:15 बजे आनन्दपुर साहिब पहुंचेगी. वापसी की यात्रा 25 नवंबर को रात 9:00 बजे आनन्दपुर साहिब से शुरू होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी. यह ट्रेन लखनऊ, मुरादाबाद और अम्बाला स्टेशनों पर रुकेगी. यह 22 कोच वाली सामान्य ट्रेन होगी, जिसमें सभी क्लास की सीटें होंगी.

दिल्ली-नंगल डैम स्पेशल ट्रेन में 17 डिब्बे

उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी दिल्ली से नंगल डैम के बीच ट्रेन नंबर 04493 चलेगी, वहीं ट्रेन नंबर 04494 नंगल डैम से दिल्ली के बीच चलेगी. यह ट्रेन दोनों दिशाओं से 22 से 25 नवंबर तक रोजाना चलेगी और कुल 4–4 ट्रिप लगाएगी. इस ट्रेन में 17 डिब्बे होंगे, जिनमें 15 एसी और 2 स्लीपर कोच होंगे.

ट्रेन नंबर 04493 दिल्ली-नंगल डैम स्पेशल ट्रेन सुबह 7 बजे पुरानी दिल्ली स्टेशन से चलकर सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, सरहिंद, न्यू मोरिंडा, आनंदपुर साहिब होते हुए नंगल डैम पहुंचेगी.

दिल्ली-नंगल डैम स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग

दिल्ली जंक्शन – 07:00

सोनीपत – 07:43 / 07:45

पानीपत – 08:38 / 08:40

कुरुक्षेत्र – 09:33 / 09:35

अंबाला कैंट – 10:50 / 11:00

सरहिंद – 12:00 / 12:02

न्यू मोरिंडा – 12:35 / 12:40

आनंदपुर साहिब – 13:45 / 14:10

नंगल डैम – 14:45 (पहुंचेगी)

नंगल डैम-दिल्ली ट्रेन की टाइमिंग ये रहेगी

नंगल डैम – 19:50 (रवाना )

आनंदपुर साहिब – 20:20 / 20:30

न्यू मोरिंडा – 21:30 / 21:35

सरहिंद – 22:10 / 22:12

अंबाला कैंट – 23:25 / 23:35

कुरुक्षेत्र – 00:08 / 00:10

पानीपत – 00:58 / 01:00

सोनीपत – 01:40 / 01:42

दिल्ली जंक्शन – 03:15 (पहुंचेगी)

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आनंदपुर साहिब एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है और गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचना चाहते हैं. ऐसे में रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है ताकि यात्री सुरक्षित, आसान और आरामदायक तरीके से गुरु पर्व कार्यक्रम में शामिल हो सकें.