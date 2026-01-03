भारतीय ट्रेनों के अलग-अलग रंग क्यों होते हैं? हर कोच के पीछे छिपा है खास मतलब

Indian Train Colours: जब भी आप भारत में ट्रेन से सफर करते हैं, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेनों के अलग-अलग रंग सबसे पहले ध्यान खींचते हैं. नीला, हरा, लाल या फिर मरून रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते. इन रंगों के पीछे एक पूरा सिस्टम और लंबा इतिहास जुड़ा होता है. ये रंग यात्रियों और रेलवे स्टाफ को कोच की पहचान करने में मदद करते हैं. साथ ही ये Indian Railways के विकास और बदलाव की कहानी भी बताते हैं. अगर आप इन रंगों का मतलब समझ लें, तो अगली ट्रेन यात्रा और भी रोचक बन सकती है.

नीला रंग क्या बताता है

नीला रंग भारतीय ट्रेनों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. ये रंग मुख्य रूप से स्लीपर और जनरल कोच में इस्तेमाल होता है. पहले मरून रंग ज्यादा चलता था, लेकिन आधुनिकीकरण के बाद नीले रंग को अपनाया गया. नीला रंग नॉन एसी और किफायती यात्रा का संकेत देता है. भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर ये रंग कोच पहचानने में भी मदद करता है.

मरून रंग की कहानी

मरून रंग पुराने जमाने की पहचान रहा है. पहले ज्यादातर ट्रेनें इसी रंग में होती थीं. आज भी कुछ पुराने रूट या हेरिटेज ट्रेनों में मरून कोच दिख जाते हैं. ये रंग भारतीय रेल के शुरुआती दौर और पुरानी यादों से जुड़ा है. अब धीरे-धीरे इसे हटाया जा रहा है.

हरा रंग क्यों होता है

हरा रंग आमतौर पर गरीब रथ ट्रेनों में देखा जाता है. गरीब रथ कम किराए में एसी सुविधा देने वाली ट्रेन होती है. हरा रंग किफायती और आसान यात्रा का प्रतीक माना जाता है. इससे यात्री दूर से ही समझ जाते हैं कि ये बजट एसी ट्रेन है.

लाल या जंग रंग का मतलब

लाल या जंग जैसा रंग अक्सर एसी चेयर कार और एसी स्लीपर कोच में दिखता है. ये रंग प्रीमियम और आरामदायक यात्रा की पहचान है. प्लेटफॉर्म पर यात्री आसानी से एसी कोच पहचान सकें, इसलिए ये रंग चुना गया है.

पीली धारियां क्यों होती हैं

कुछ कोच पर पीली धारियां या निशान बने होते हैं. ये ब्रेक वैन, पार्सल वैन या खास काम वाले कोच को दिखाते हैं. पीला रंग दूर से और कम रोशनी में भी साफ नजर आता है, जिससे सेफ्टी बनी रहती है.

ट्रेन से जुड़े कुछ और संकेत

ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बना X निशान ये बताता है कि ट्रेन पूरी है. पीछे लगी लाल लाइट दूसरे ट्रेनों को सावधान करती है. इंजन पर लगा तीन कोनों वाला प्लेट इंजन नंबर और जानकारी दिखाने के काम आती है.