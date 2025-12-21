विज्ञापन
उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी, तेजस, वंदे भारत, प्रयागराज एक्सप्रेस समेत 3 दर्जन ट्रेनें कई घंटे लेट

घनी धुंध और लो विजिबिलिटी के कारण सड़क से लेकर रेल और हवाई सेवाओं तक पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. खासकर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब 3 दर्जन ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं.

नई दिल्ली:

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. घनी धुंध और लो विजिबिलिटी के कारण सड़क से लेकर रेल और हवाई सेवाओं तक पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. खासकर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब 3 दर्जन ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं.

कौन‑कौन सी ट्रेनें कितनी लेट?

कोहरे के कारण उत्तर भारत की प्रमुख रेलगाड़ियों का परिचालन बेहद प्रभावित हुआ है. कई सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें लंबी देरी से चल रही हैं.

  • 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस - करीब 4 घंटे लेट
  • 12427 रीवा-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस - 7 घंटे 19 मिनट लेट
  • 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस - 1 घंटे 36 मिनट लेट
  • 12309 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी - लगभग 3 घंटे लेट
  • 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस - 6 घंटे 27 मिनट लेट
  • 12293 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस - 3 घंटे 17 मिनट लेट
  • 14117 कालिंदी एक्सप्रेस - 9 घंटे 40 मिनट लेट
  • 12225 कैफियत एक्सप्रेस - 9 घंटे 2 मिनट लेट
  • 12414 पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस - करीब 5 घंटे 30 मिनट लेट
  • 22181 निजामुद्दीन-गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस - 3 घंटे 43 मिनट लेट
  • 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस - लगभग 9 घंटे 30 मिनट लेट
  • 12303 पूर्वा एक्सप्रेस - 3 घंटे 6 मिनट लेट
  • 12555 गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस - करीब 1 घंटे 40 मिनट लेट
दिल्ली-NCR में कोहरे का कहर जारी है.

Photo Credit: PTI

यह भी पढ़ें- दिल्ली में गलन वाली ठंड, कश्मीर में चिल्ला-ए-कलां का दौर, IMD का अलर्ट- पारा अभी और गिरेगा

यात्रियों को हो रही दिक्कतें

देर से चल रही ट्रेनों के चलते स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. कई ट्रेनें अनिश्चित देरी के कारण प्लेटफॉर्म बदल-बदलकर खड़ी हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर से पहले रेलवे हेल्पलाइन या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ट्रेन की अपडेटेड टाइमिंग जरूर चेक करें.

हवाई उड़ानों पर भी असर

उत्तरी भारत में घने कोहरे का असर अब हवाई संचालन पर भी देखने को मिल रहा है. इसी के मद्देनजर एयरलाइन कंपनी IndiGo ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को आगाह किया है कि रविवार तड़के दिल्ली और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा उड़ानों को प्रभावित कर सकता है.

यह भी पढ़ें-  जहरीली हवा से सांसों पर संकट, 450 के पार AQI, दिल्ली में अभी और बढ़ेगा प्रदूषण

एयरलाइन के मुताबिक, सुबह के समय दृश्यता कम दर्ज की जा रही है, जिसके चलते कई उड़ानों में देरी या शेड्यूल में बदलाव हो रहे हैं.

ऑपरेशंस टीम अलर्ट पर  

IndiGo ने कहा है कि उसकी ऑपरेशंस टीम पूरी रात मौसम की स्थिति पर मिनट‑दर‑मिनट नज़र रखे हुए हैं, ताकि यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम से कम किया जा सके.

यात्रियों के लिए सलाह

IndiGo ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे:

  • एयरलाइन की ऐप और वेबसाइट पर फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें
  • एयरपोर्ट के लिए समय से पहले निकलें
  • आवश्यक दस्तावेज व अपडेट तैयार रखें

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी भारत में आने वाले दिनों में भी कोहरे के चलते दृश्यता प्रभावित रह सकती है.

