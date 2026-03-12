'स्वाभिमान' पहल से देशभर की 10 लाख महिलाओं की बदलेगी तकदीर- डॉ. प्रीति अदाणी

अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी ने 12 मार्च 2026 को मुंबई में हुए स्वाभिमान – द राइज ऑफ एसएचई कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम उन महिलाओं की मेहनत और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्हें इस पहल से आजीविका और आत्मनिर्भरता मिली है.

सफलता की कहानी

कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रीति अदाणी ने बताया कि इस पहल ने अब तक मुंबई की 4500 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, पैसे के प्रबंधन की जानकारी और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद देकर सशक्त बनाया है. उन्होंने इन महिलाओं की हिम्मत और उद्यमशीलता की तारीफ करते हुए कहा, "हमने महिला सशक्तिकरण के लिए कई स्वयं सहायता समूह बनाए हैं. स्वाभिमान योजना की मदद से कई महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर पाई हैं और आत्मनिर्भर बनी हैं. जब एक महिला सशक्त होती है, तो उसका पूरा परिवार सशक्त हो जाता है."

अगला लक्ष्य: महाराष्ट्र और पूरा भारत

इसकी अब तक की सफलता को देखते हुए, प्रीति अदाणी ने स्वाभिमान पहल के बड़े विस्तार की घोषणा की. उनके अनुसार, महाराष्ट्र की 1 लाख महिलाओं को इस पहल से जोड़ा जाएगा. वहीं, अगले 5 सालों में पूरे भारत की 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण, व्यवसाय शुरू करने की मदद और वित्तीय सुविधाएं देकर सशक्त बनाया जाएगा.

महिला उद्यमियों का जश्न

इस कार्यक्रम में स्वाभिमान के लिए खास स्टॉल लगाए गए थे, जहां महिलाओं ने अपने बनाए हुए उत्पाद और सेवाएं दिखाईं. इनमें हाथ से बने सामान, खाने-पीने की चीजें और कौशल पर आधारित सेवाएं शामिल थीं. इस प्रदर्शन से पता चला कि अगर महिलाओं को सही अवसर, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले, तो वे अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं.

स्वाभिमान परियोजना अदाणी फाउंडेशन, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और महिला आर्थिक विकास महामंडल (एमएवीआईएम) की साझेदारी से चल रही है. इसका मकसद शहरों के गरीब इलाकों में रहने वाली महिलाओं को नए कौशल सिखाना, समूह में काम करने का प्रशिक्षण देना, पैसे बचाने के तरीके बताना और अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है. इस पहल की वजह से कई स्वयं सहायता समूह (SHG) अब उद्यमी स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, जिससे महिलाओं को कमाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का मौका मिला है.

