दिल्ली में गलन वाली ठंड, कश्मीर में चिल्ला-ए-कलां का दौर, IMD का अलर्ट- पारा अभी और गिरेगा

Fog Alert: उत्‍तर भारत में कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर चल रही है और आने वाले दिनों में पारा और नीचे जा सकता है. भारत मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्वी भारत के 5 राज्यों के लिए रविवार को कोहरे का अलर्ट जारी किया है. उधर, कश्मीर में सर्दियों का सबसे ठंडा दौर चिल्लेकलां आज से शुरू हो रहा है. ऐसे में लोगों को सर्दी के सितम के लिए तैयार रहना चाहिए. देश के कई हिस्सों में शनिवार को न्यूनतम तापमान सर्दियों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और उत्तरी राज्यों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ. घने कोहरे के कारण शनिवार को उत्तर प्रदेश में 'रेड अलर्ट' जारी किया गया. राजधानी दिल्ली भी शीत लहर की चपेट में रहा और सूरज के पूरे दिन दर्शन ही नहीं हुए. आइए आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

अभी और नीचे गिरेगा पारा

मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि कड़कड़ाती ठंड के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्‍योंकि आने वाले दिनों में दिन का तापमान भी और नीचे गिरने वाला है. शनिवार को मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा, '21 तारीख की सुबह तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात/सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि 21 और 22 को झारखंड और 21 दिसंबर की सुबह तक मध्य प्रदेश में कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है.' शनिवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीत लहर से गंभीर शीत लहर रिकॉर्ड की गई. उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीत लहर और कुछ जगहों पर गंभीर शीत लहर की स्थिति देखी गई. हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर ठंडे दिन की स्थिति (Cold day conditions) देखी गई.

कश्मीर में आज रात से चिल्ला-ए-कलां, 40 दिन की कड़ाके की ठंड

कश्मीर में सर्दियों का सबसे ठंडा दौर चिल्ला-ए-कलां आज रात से शुरू हो रहा है. फ़ारसी शब्द चिल्लेकलां का अर्थ होता है प्रचंड ठंड. यह 40 दिनों तक रहता है, जिसमें ठंड अपने चरम पर होती है. पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके के ठंड पड़ती है . इस दौरान पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं . श्रीनगर की शान डल झील का पानी जमने लगता है. श्रीनगर में तापमान शून्य से 6 डिग्री नीचे चला गया है, जिससे झील के कई हिस्से जम चुके हैं. जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी झील का पूरा इलाका जम जाएगा. इस बार चिल्ला-ए-कलां की शुरुआत सूखे मौसम के साथ हो रही है, लेकिन लोगों को बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है. कश्मीरियों को उम्मीद है मैदानी इलाके से पहाड़ो तक बारिश और बर्फबारी होगी जिससे सूखे से लोगो को छुटकारा मिलेगी.



मौसम विभाग के अनुसार 22 दिसंबर के बाद बर्फबारी संभव है. वैसे कश्मीर में सर्दी तीन चरणों में होती है. चिल्ला-ए-कलां में 40 दिनों की सबसे ज्यादा ठंड होती हैं. इसके बाद आता है चिल्ले खुर्द जिसमें 20 दिन की थोड़ी कम ठंड होती हैं. इसके बाद नंबर आता है चिल्ले बच्चा जो 10 दिन का होता है. इसमें हल्की ठंड होती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, नवंबर-दिसंबर में अब तक कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है. वैसे कश्मीरियों के लिये यह कड़ाके की ठंड का मौसम दुश्वारियों से भरा होता हैं.



बल्ह घाटी में घने कोहरे को लेकर ‘येलो' अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के आसपास और मंडी जिले की बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में तड़के और देर रात के दौरान घना कोहरा छाए रहने की आशंका को लेकर ‘येलो' अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है तथा 25 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एक नया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है. मौसम कार्यालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहा. इस दौरान बिलासपुर में घना कोहरा और मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा. इसके अलावा, जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि ताबो में यह शून्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. वहीं, दिन में सोलन सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप

राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप जारी है, जहां राज्य के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार रात को सबसे कम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा सीकर में 5.8 डिग्री, अलवर में 6.0 डिग्री सेल्सियस, करौली में 6.2 डिग्री सेल्सियस और दौसा में 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, जयपुर में शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 19 से 22 दिसंबर को बादल छाए रहने व न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि, अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा.

