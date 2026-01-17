विज्ञापन
बादल छाएंगे, बारिश के आसार... ठंड, कोहरे के बीच दिल्ली NCR में बदलने वाला है मौसम, जानें 1 हफ्ते का वेदर अपडेट

Rain Alert in Delhi NCR: दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों में बादल छाये रहने की संभावना है और बारिश भी देखने को मिल सकती है. शीत लहर का असर भी एक हफ्ते में कम होने के आसार हैं.

नई दिल्ली:

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक जनवरी के 16-17 दिनों में लोग लगातार ठंड से कांप रहे हैं और कोहरे का कहर झेल रहे हैं,लेकिन जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम बदलने वाला है. दिल्ली में लगातार दो दिनों से घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन 18-19 जनवरी से मौसम में बदलाव दिखेगा. इन दो दिनों में दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, अफगानिस्तान और उससे सटे पाकिस्तान के क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो एक चक्रवाती प्रवाह का रूप धारण करेगा. ऐसे में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 18 और 19 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना बन रही है. 

छह दिनों तक बादल छाए रहने का अनुमान

मौसम विभाग ने दिल्ली में 17 जनवरी की शाम से बादल छाने का जो संकेत दिया है, वो अगले छह दिनों यानी 23 जनवरी तक कायम रहने के आसार हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 जनवरी से 23 जनवरी तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्क से मध्यम स्तर का कोहरा भी सुबह के वक्त दिखाई पड़ेगी. इन छह दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. जबकि अधिकतम तापमान भी बढ़कर 23 डिग्री तक पहुंच सकता है. इससे ठंड में थोड़ी राहत भी मिलने के आसार हैं. 

यूपी, पंजाब-हरियाणा में भी बारिश के आसार

उत्तर पश्चिम भारत में अगले हफ्ते शीत लहर की संभावना नहीं है. लेकिन 19 और 21 जनवरी को दो पश्चिमी विक्षोभ इस इलाके में सक्रिय होने के आसार हैं. लेकिन इस बीच कोहरा भी परेशान करता रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि 18 फरवरी को उत्तराखंड में भी बारिश औऱ बारिश कहीं देखने को मिल सकती है. जबकि 23 जनवरी को वहां काफी बारिश कई इलाकों में हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेस के साथ उत्तरी राजस्थान में भी हल्की और मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है.

दिल्ली में शीत लहर नहीं सताएगी

शनिवार 17 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो कुछ दिनों पहले 2.3 डिग्री तक पहुंच गया था. हालांकि अधिकतम तापमान बढ़कर 24.6 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे शाम को गलन थोड़ा कम महसूस हुई. 

बारिश हुई तो प्रदूषण से राहत मिलेगी

दिल्ली में ठंड और कोहरे के बीच वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ गया है. दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई शनिवार शाम को औसत 400 के पार पहुंच गया. आनंद विहार में तो यह 488 तक पहुंच गया. इसके बाद ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गईं. वेस्टर्न डिस्टरबेंस और मौसम के अन्य हालातों के बीच वायु प्रदूषण बढ़ा है. बारिश हुई तो प्रदूषण से राहत मिल सकती है.
 

