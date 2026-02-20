विज्ञापन
बारिश के बाद फिर चढ़ा पारा, दिल्ली NCR में मौसम का बदला मिजाज, जानें एक हफ्ते का वेदर अपडेट

दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब-हरियाणा तक मौसम फिर बदलने वाला है. पारा फिर तेजी से चढ़ने वाला है, जिससे गर्मी की चुभन महसूस होगी. आने वाले सात दिनों के मौसम का हाल जानिए

नई दिल्ली:

दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पिछले दो दिनों में बारिश, ओलावृष्टि और बादलों की गरज के साथ बिजली चमकने से मौसम बदला बदला सा रहा, लेकिन अब वेदर फिर यूटर्न मार रहा है. उत्तर भारत में फिर से गर्मी तेवर दिखाने वाली है, फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का अहसास बढ़ेगा. होली के पहले ही पारा तेजी से चढ़ेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 फरवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 21 और 22 फरवरी को तमिलनाडु और केरल में भारी बरसात का अनुमान है. मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है. 

मौसम विभाग ने दिल्ली में पारा फिर से चढ़ने का अनुमान जताया है. दिल्ली में 20 फरवरी को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 25 फरवरी तक तापमान 31 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे मार्च जैसी गर्मी फरवरी में ही महसूस होने लगेगी.

मौसम विभाग की मानें तो 23 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और 22 से 24 फरवरी तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. गंगा के मैदानी इलाकों में 24 फरवरी को पश्चिम बंगाल, झारखंड में 23 और 24 फरवरी को, ओडिशा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. 

