ग्रेटर नोएडा में एक घर से मिले 5 शव, पूरा परिवार ही खत्म; जहर से मौतों की आशंका

ग्रेटर नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इसमें माता-पिता और तीन बच्चे शामिल हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हैं. घर के आसपास गांव वालों की भीड़ जमा हो गई है. पृथम दृष्टया यह मामला जहर खाने का लग रहा है. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

जानकारी के अनुसार मामला रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नंगला श्रीगोपाल गांव का है. पति-पत्नी अपने तीन नाबालिग बच्चों के साथ रात में खाना खाकर सोए थे. सुबह जब पूरा परिवार नहीं जगा तो लोगों को शक हुआ. जब लोगों ने देखा तो पांचों के शव बिस्तर पर मिले.