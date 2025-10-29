कनाडा में चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, जानिए हमले का कारण

कनाडा में लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत बढ़ती जा रही है. वहां फिर से गैंगवार हुआ है. लारेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग का दावा किया है. फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है और एनडीटीवी के पास मौजूद है. गैंग की तरफ से कहा गया है कि चन्नी नट्टन गायक सरदार खेरा से नजदीकिया बढ़ा रहा है, इसलिए फायरिंग करवाई गई. इससे पहले कपिल शर्मा के रेस्त्रां पर भी कई बार फायरिंग हो चुकी है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'सत श्री अकाल! मैं गोल्डी ढिल्लों (लॉरेंस बिश्नोई गैंग) बोल रहा हूं, जो कल गायक चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग (गोलीबारी) हुई थी, उसका कारण सरदार खेहरा है. जो भी सिंगर आगे चलकर सरदार खेहरा के साथ कोई काम या संबंध रखेगा, वह अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि सरदार खेहरा को हम आगे भी जानी-मानी क्षति (नुकसान) पहुंचाएंगे. चन्नी नट्टन से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है.'

लॉरेंस के बढ़ रहे दुश्मन

ऐसा नहीं है कि लॉरेंस ही दुश्मनों को निपटा रहा है, उसके लोगों की जान भी जा रही है. लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है. उसके गैंग के लोगों पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं. अभी हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी कर उसके गैंग के एक शख्त की हत्या कर दी गई थी. लॉरेंस गैंग के इस शख्स का नाम बनवारी गोदारा था. इसकी हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी और एक पोस्ट में दावा किया था की उसने ही कैलिफोर्निया में लारेंस बिश्नोई गैंग के हरि बाक्सर पर हमला किया था.इस दौरान हरि बाक्सर को भी गोली लगी थी, जबकि उसके साथी बनवारी की मौत हो गई.

लॉरेंस बिश्नोई को धमकी

हाल ही में जीशान अख्तर ने लॉरेंस को धमकी दी है. उसका एक ऑडियो और सोशल मीडिया पोस्ट आया है. दोनों में उसने एक ही बात कही है. पोस्ट में उसने लिखा, "राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाईयों को. मैं जिशान अख़्तर आज ये जो 1540, CHANDLER WAY YUBA CITY, CA 95993 (USA) में जो (कुलदीप संधू) के घर पर जो फ़ायरिंग हुई है, ये मैंने करवायी है! ये हमारे दुश्मन (लॉरेंस बिश्नोई) को फिनांसियल सपोर्ट करता है!इसने इस से पहले भी इस (हरिया चोर) और इसके कुछ बंदों को रुकवाया था! समय रहते अगर इस चेतावनी से समझ आई तो ठीक, नहीं तो अगली बार घर पर नहीं छाती पर गोली चलेगी!और ये उन सभी को चेतावनी है!जो हमारे दुश्मन को सपोर्ट करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे! ये गद्दार हमारा नहीं हुआ! तो तुम्हारा कहां से होगा! जगज़ाहिर है! काम हमने किये! हमारे भाईयों ने किए, फ़ेम ये लेता रहा! तो भाईयों देख लेना, सोच लेना, समझ लेना ! हमारी तो इस इस गद्दार से ओपन लड़ाई है! ये कुछ समय की बात है! आप देखते रहना! ये जो भी हमारे दुश्मन हैं! इनका नाम सिर्फ़ कागजों में ही रहेगा! हम इनके जैसे पैसे कमाने नहीं बैठे है बाहर! हम लड़ाई लड़ने आये थे! और आखिरी सांस तक लड़ाई ही लड़ेंगे!और इस गंदगी को मिट्टा के ही सबक़ लेंगे!"

कौन है जीशान अख्तर

बाबा सिद्दिकी हत्याकांड का एक मोस्ट वांटेड जीशान अख्तर फिलहाल पाकिस्तान में बताया जाता है. जीशान अख्तर फिलहाल ISI की शरण में है. बाबा सिद्दिकी हत्याकांड के बाद वो भारत से भागा है. पहले वो लॉरेश बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के साथ जुड़ा था, फिर वो पाकिस्तान जाकर ISI के लिए काम करने लगा है.