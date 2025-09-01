ताबड़तोड़ 6 गोलियां सीने में उतार दीं...लॉरेंस गैंग के गुर्गे हरि बॉक्सर ने दिया अमृतसर में मर्डर को अंजाम

अमृतसर में आशु महाजन नाम के शख्स की रविवार रात हत्या कर दी गई थी. इस हत्या की जिम्मेदारी अब लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई और उसके गैंग से जुड़े हरी बॉक्सर ने ली है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है. हालांकि एनडीटीवी इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है. पोस्ट में लिखा गया है, राम-राम सभी भाइयों को. जो अमृतसर, पंजाब में आशु महाजन का हत्या (मर्डर) हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी मैं हरी बॉक्सर लेता हूं. यह मर्डर हमने करवाया है. उसने हमारे भाई नोना हरीके की पुलिस को मुखबिरी की. इसलिए हमने उसको मरवा दिया. आगे जो भी हमारे भाइयों की मुखबिरी करेगा, उसका भी यही हाल होगा. जिन-जिन लोगों को हमने फोन कर रखा है, उनके लिए ख़ास चेतावनी है कि समय पर लाइन पर आ जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा.

बता दें कि बीती रात 9:30 बजे अमृतसर में आशु के रेस्टोरेंट में दो लोग आए और उन्होंने आशु से पानी मांगा. इसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान आशु को 6 गोलियां लगी थी. आशु को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया. लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अभी तक हमलावरों को कुछ पता नहीं चल सका है. पुलिस हमलावरों की तलाश में लगी है. इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है.