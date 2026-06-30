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पश्चिम बंगाल की हल्दिया रिफाइनरी की नैफ्था पाइपलाइन में आग, 15 लोग घायल

पश्चिम बंगाल की हल्दिया रिफाइनरी में नैफ्था पाइपलाइन में आग लगने से 15 कर्मचारी घायल हुए हैं. आग मंगलवार सुबह करीब चार बजे लगी और तेजी से फैल गई, जिससे कई लोग झुलस गए.

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पश्चिम बंगाल की हल्दिया रिफाइनरी की नैफ्था पाइपलाइन में आग, 15 लोग घायल

पश्चिम बंगाल के हल्दिया रिफाइनरी की नैफ्था पाइपलाइन में आग लग गई है, जिसमें कई लोग झुलस गए हैं. बताया जा रहा है कि आग मंगलवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास लगी और देखते ही देखते ये फैलती चली गई. इस भीषण आग में अब तक 15 कर्मचारियों के घायल और झुलसने की खबर है. हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

हल्दिया रिफाइनरी में नैफ्था पाइपलाइन में लगी आग में झुले कर्मचारियों को इलाज के लिए हल्दिया सब-डिविजनल अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है.

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