पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में देर रात मचाई तबाही, हमले में 29 लोगों की मौत, कई घायल

पाकिस्तान ने रविवार देर रात अफगानिस्तान से लगी सीमा पर हमले किए जिसमें 29 लोग मारे गए हैं. डॉन न्यूज के मुताबिक- पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने बताया कि पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर खुफिया जानकारी पर आधारित और सुनियोजित ढंग से हमले किए हैं. मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची स्थित पाकिस्तान रेंजर्स (सिंध) कैंप के निर्दोष लोगों के खिलाफ हुई कई आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर की गई है.

सिंध पुलिस प्रमुख ने डॉन को बताया कि शनिवार रात कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के प्रांतीय मुख्यालय पर हुए हमले में तीन पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी और साथ ही इस घटना में 3 आतंकी भी ढेर हुए थे. सिंध के इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम ओधो ने कहा कि आतंकवादियों ने अपनी गाड़ी से मेन गेट को टक्कर मारी थी.