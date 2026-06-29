टीम इंडिया की हार में मिला कप्तान अय्यर को बड़ा हथियार, इंग्लैंड में हो सकता है और घातक, लगातार खिलाएंगे गंभीर?

भारतीय क्रिकेट टीम को रविवाक को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 1 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही टीम इंडिया का टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ और मेजबान टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहली हार भारत को के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में कोई सीरीज जीतने में सफल हुई. हालांकि, अय्यर एंड कंपनी इस हार को जल्द से जल्द भुलाकर आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि सामने इंग्लैंड का दौरा है. इंग्लैंड के खिलाफ भारत को पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से होगी और उससे पहले भारत को एक बड़ा हथियार मिला है, जो इंग्लिश कंडीशन में घातक साबित हो सकता है.
डेब्यू पर चमके प्रिंस यादव
आयरलैंड के खिलाफ प्रिंस यादव ने डेब्यू पर तीन विकेट झटके. चार ओवर के स्पैल में उन्होंने सिर्फ 22 रन दिए. ओवरकास्ट कंडीशन में इस गेंदबाज ने कहर बरपाया. उनकी फेंकी 24 गेंदों में सिर्फ दो पर आइरिश बल्लेबाज बाउंड्री लगा पाए. प्रिंस के तरशक में सभी तीर थे, जिससे उन्होंने मेजबान टीम के बल्लेबाजों को परेशान किया. पेस, स्लो, स्विंग, प्रिंस ने मिले मौके का पूरा फायदा उठाया.
PRINCE YADAV ON T20I DEBUT vs IRELAND:— Maina Singh (@Maina_Singhx77) June 28, 2026
- 4 Overs
- 22 Runs
- 3 Wickets
- 5.50 Economy
Outstanding bowling performance from Prince Yadav on his debut in T20I - Performed well in his debut series in ODIs.pic.twitter.com/NChKeJB2o6
इंग्लैंड में होंगे घातक
इंग्लैंड की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों को मदद पहुंचाती है. गेंद स्विंग भी होती है और सीम भी. ऐसे में प्रिंस यहां पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं. प्रिंस ने आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था. आईपीएल 2026 में उन्होंने 14 मैचों में 16 विकेट लिए थे. प्रिंस को भारतीय इलेवन में प्रसिद्ध की जगह शामिल किया गया था, जो पहले टी20 में काफी महंगे साबित हुए थे. प्रसिद्ध भारत को विकेट दिलाते हैं, लेकिन रन भी खूब लुटाते हैं. दूसरी तरफ प्रिंस हैं, जिन्होंने विकेट तो लिए ही, रन देने में भी कंजूशी की.
क्या गंभीर देंगे मौका?
बड़ा सवाल यह है कि क्या अब प्रिंस यादव को लगातार मौके दिए जाएंगे? आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में 3 विकेट लेने वाले प्रिंस को क्या इंग्लैंड दौरे पर शुरुआती इलेवन का हिस्सा बनाया जाएगा? और अगर कोई मैच खराब जाता है तो क्या मैनेजमेंट उन पर भरोसा जताएगा? यह कई सवाल हैं, जिनका जवाब गंभीर और टीम मैनेजमेंट के पास है और आने वाले दिनों में इसका पता फैंस को भी चल जाएगा.
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