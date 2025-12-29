विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दी में आग की मार! ट्रेन, जंगल, घर-दुकान में लगी भीषण आग; जानें कहां-कहां हुए हादसे

सर्दी और कोहरे के बीच देश के कई हिस्सों में आगजनी की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया. आंध्र प्रदेश में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से एक की मौत हुई, जबकि उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में भीषण आग फैली. मध्य प्रदेश के विदिशा में कपड़ों की दुकान और श्रीनगर में तीन मंजिला घर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दी में आग की मार! ट्रेन, जंगल, घर-दुकान में लगी भीषण आग; जानें कहां-कहां हुए हादसे

Fire Accidents in India: सर्दी की ठिठुरन और कोहरे के बीच सोमवार को देश के कई हिस्सों में आगजनी की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया. उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी रहा, वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तक आग की घटनाओं ने लोगों को दहशत में डाल दिया. इन हादसों में एक व्यक्ति की मौत और कई घायल होने की खबर है.

टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी आग

आंध्र प्रदेश के यलमंचिली में सोमवार तड़के टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग लग गई. घटना विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर हुई. दो कोचों में आग लगने से अफरातफरी मच गई. उस समय डिब्बों में 150 से ज्यादा यात्री मौजूद थे. हादसे में 70 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रेन को आग की लपटों में घिरा देखा जा सकता है. फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

चमोली के जंगलों में आग

उत्तराखंड के चमोली जिले के पांडुकेश्वर क्षेत्र में जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत फैली, जिससे वन संपदा को बड़ा नुकसान होने की आशंका है. दुर्गम इलाके के कारण वन विभाग की टीम आग बुझाने में मुश्किलों का सामना कर रही है. स्थानीय लोग वन्य जीवों के प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं.

ये भी पढ़ें- टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस आग का गोला बन रही थी दहक, वीडियोज में देखिए

विदिशा में कपड़ों की दुकान में आग

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कुरवाई तहसील में एक कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास जारी है. राहत की बात यह है कि जनहानि की कोई खबर नहीं है.

श्रीनगर में तीन मंजिला घर में आग

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के लाल बाज़ार इलाके में एक तीन मंजिला घर में भीषण आग लग गई. फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को फैलने से रोका. आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

ये भी पढ़ें- कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी का मौहल, मौके पर पहंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Train Fire In Andhra Pradesh, Chamoli Forest Fire, Vidisha Shop Fire Incident, Srinagar House Fire, Fire Accidents In India, Train Fire Latest News
Get App for Better Experience
Install Now