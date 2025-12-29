टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस आग का गोला बन रही थी दहक, वीडियोज में देखिए

आंध्र प्रदेश के यलमंचिली में सोमवार तड़के टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग लग गई. घटना विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर हुई. ये आग इतनी भीषण थी कि डिब्बों की खिड़कियों और दरवाजों से लपटें निकल रही थीं और चारों ओर धुआं फैल गया. पुलिस के मुताबिक, आग लगने की सूचना रात 12:45 बजे मिली. प्रभावित दो कोचों में उस समय 82 और 76 यात्री मौजूद थे.

धू-धू कर जल रहे थे डिब्बे

सोशल मीडिया पर ट्रेन में आग लगने के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि ट्रेन के कोच खतरनाक आग की लपटों से घिरी है. ट्रेन बुरी तरह धू-धू कर जल रही है. ट्रेन किसी स्टेशन पर है, जहां मौजूद फायर फाइटर्स ट्रेन की आग बुझाने की मशक्कत करते दिख रहे हैं. वाटर कैनन का इस्तेमाल कर ट्रेन की आग को बुझाया जा रहा है. स्टेशन पर चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है.

ट्रेन में आग लगने की वजह

ट्रेन में आग लगने से बी1 कोच से एक शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है. दोनों क्षतिग्रस्त कोचों को ट्रेन से अलग कर दिया गया है और बाकी ट्रेन एर्नाकुलम की ओर रवाना हो गई. प्रभावित यात्रियों को उनके स्थान तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है. फॉरेंसिक टीमें आग लगने के कारणों की जांच कर रही हैं. रेलवे ने कहा है कि घटना की विस्तृत जांच होगी और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी.

हेल्पलाइन नंबर जारी

एहतियात के तौर पर एक और एसी-3 टियर कोच (एम1) भी हटाया गया है. बाकी ट्रेन को समालकोट रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा है, जहां ट्रेन में जोड़ने के लिए तीन खाली कोच की व्यवस्था की जा रही है. प्रभावित कोचों के यात्रियों को बसों के जरिए समालकोट रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा है. रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS), डीआरएम विजयवाड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं.

हेल्पलाइन नंबर (जानकारी व सहायता के लिए)

एलमंचिली: 7815909386

अनकापल्ले: 7569305669

तुनी: 7815909479

समालकोट: 7382629990

राजामुंद्री: 088-32420541 / 088-32420543

एलुरु: 7569305268

विजयवाड़ा: 0866-2575167

दक्षिण मध्य रेलवे के जीएम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. आग के कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच रही है. स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सभी जरूरी सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं.