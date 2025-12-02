हिंगोली नगर परिषद चुनाव में नियमों का उल्लंघन, शिंदे गुट के विधायक पर FIR

महाराष्ट्र के हिंगोली नगर परिषद चुनाव के दौरान शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक संतोष बांगर विवादों में घिर गए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बांगर मतदान केंद्र के अंदर एक महिला मतदाता को EVM पर बटन दबाने का निर्देश देते नजर आ रहे हैं. यह चुनावी गोपनीयता का खुला उल्लंघन माना जाता है.

विधायक पर आरोप है कि उन्होंने मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, वीडियोग्राफी की और वोट डालते समय ‘बालासाहेब ठाकरे की जीत हो' तथा ‘एकनाथ भाई शिंदे, आगे बढ़ो' जैसे नारे लगाए. हैरानी की बात यह है कि मतदान केंद्र पर मौजूद किसी भी अधिकारी ने इन गतिविधियों पर आपत्ति नहीं जताई.

शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए. आयोग ने हिंगोली के जिलाधिकारी से संपर्क कर मतदान केंद्र के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही हिंगोली पुलिस स्टेशन में विधायक बांगर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यह गंभीर उल्लंघन है और लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी.

