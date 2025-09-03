नाली विवाद को लेकर मारपीट, युवक को मोटरसाइकिल से कुचलने की कोशिश, पुलिस पर FIR न दर्ज करने का आरोप

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के थाना बिसरख क्षेत्र के ईंटेहरा गांव में नाली विवाद के चलते कुछ दबंगों ने एक युवक के घर में घुसकर मारपीट की. युवक ने बचने के लिए भागने की कोशिश की, तो दबंगों ने उसे मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही और समझौते के लिए दबाव डाल रही है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग पहले युवक के साथ मारपीट करते हैं. जब युवक भागने की कोशिश करता है, तो एक दबंग तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से उसे टक्कर मार देता है. इस हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित युवक का नाम अनुज यादव है. अनुज का कहना है कि नाली को लेकर हुए विवाद के कारण दबंगों ने उसकी जान लेने की कोशिश की.

मारपीट में अनुज को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें उसका एक दांत भी टूट गया है. उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. अनुज की बहन का आरोप है कि पुलिस इस मामले में उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही और समझौते के लिए दबाव बना रही है. घटना के बाद से उन्हें बार-बार थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. उन्होंने न्याय के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

