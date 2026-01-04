ग्रेटर नोएडा में कोरिया बॉयफ्रेंड को मणिपुर की गर्लफ्रेंड ने मार डाला

ग्रेटर नोएडा में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या की दी गई है. घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 150 है. अभी तक की जांच में पता चला है कि लड़की मणिपुर की रहने वाली थी जबकि उसका प्रेमी साउथ कोरिया का रहने वाला था. दोनों लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका को गिरप्तार कर लिया है.

पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस आरोपी लड़की से भी मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्या के पीछे की असल वजह क्या है.