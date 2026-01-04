विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा में कोरिया बॉयफ्रेंड को मणिपुर की गर्लफ्रेंड ने मार डाला

पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस फिलहाल आरोपी लड़की से पूछताछ के आधार पर ये पता करने की कोशिश कर रही है आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया.

ग्रेटर नोएडा:

ग्रेटर नोएडा में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या की दी गई है. घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 150 है. अभी तक की जांच में पता चला है कि लड़की मणिपुर की रहने वाली थी जबकि उसका प्रेमी साउथ कोरिया का रहने वाला था. दोनों लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका को गिरप्तार कर लिया है. 

पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस आरोपी लड़की से भी मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्या के पीछे की असल वजह क्या है.

