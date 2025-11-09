विज्ञापन
बुखार से तड़प रहे पति को मायके बुलाया, फिर प्रेमी के हाथों करवा दिया मर्डर, एक गलती से पकड़ी गई

बुखार से तड़प रहे पति को मायके बुलाया, फिर प्रेमी के हाथों करवा दिया मर्डर, एक गलती से पकड़ी गई
फरीदाबाद:

फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने बुखार से तड़प रहे पति को मायके में बुलाया और फिर वहीं प्रेमी के हाथों उसका गला घोंटकर हत्या करा दी. गर्दन पर गहरे जख्म दिखने के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया. पुलिस के अनुसार, मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर एनआईटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि अधिकारी मृतक की पत्नी से पूछताछ कर रहे हैं. कृष्णा नगर निवासी सूरजपाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनका बेटा अरुण एक निजी अस्पताल में सफाईकर्मी के रूप में काम करता था.अरुण को कई दिनों से बुखार था. बृहस्पतिवार को मृतक की पत्नी पूनम, अरुण का इलाज कराने के बहाने उसे एनआईटी 5 इलाके में अपने मायके ले गई फिर उसने अपने प्रेमी को घर बुलाया और दवा लेने के बाद सो रहे अरुण की गला घोंटकर हत्या कर दी.

शिकायत में दावा किया गया है कि उस समय घर पर कोई और नहीं था. सूरजपाल ने अपनी शिकायत में कहा, "अरुण की हत्या करने के बाद पूनम ने मुझे फोन करके बताया कि बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई है. जब हम मौके पर पहुंचे तो मैंने अरुण की गर्दन पर गहरे निशान देखे. ऐसा लग रहा है कि बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है."

पूनम और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि पूनम को हिरासत में लिया गया, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया, "परिवार के अनुसार, अरुण और पूनम की शादी सात साल पहले हुई थी. शादी के तुरंत बाद ही उनके बीच विवाद शुरू हो गया था. पूनम को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अरुण की हत्या में शामिल लोगों की पहचान पूछताछ के बाद ही सामने आएगी."उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है तथा मामले में जांच जारी है.

