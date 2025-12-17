विज्ञापन
विशेष लिंक

'नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी सबसे सफल भारतीय PM', NDTV से खास बातचीत में बोले फरीद जकारिया

फरीद जकारिया ने कहा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही भारत 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और वो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है.

Read Time: 3 mins
Share
'नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी सबसे सफल भारतीय PM', NDTV से खास बातचीत में बोले फरीद जकारिया
NDTV के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने फरीद जकारिया से की खास बातचीत
  • फरीद जकारिया के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू के बाद भारत के सबसे प्रभावशाली नेता हैं
  • मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण भारत 6.5 प्रतिशत की दर से आर्थिक वृद्धि कर रहा है
  • जकारिया ने कहा कि भारत और US के बीच व्यापारिक समझौता तभी संभव है जब दोनों पक्ष अपनी राजनीतिक सीमाओं को समझें
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के सबसे प्रभावशाली नेता हैं. ऐसा कहना है कि अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया का. फरीद जकारिया ने NDTV के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से खास बातचीत में पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व से लेकर भारत-अमेरिका के बीच रिश्तों पर भी अपनी बात रखी. इस खास बातचीत के दौरान फरीद जकारिया ने कहा कि लंबे समय तक देश सेवा करने वाले अधिकांश नेता एक दशक की सत्ता के बाद या तो अपना प्रभाव खो देते हैं या फिर लड़खड़ा जाते हैं. लेकिन पीएम मोदी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. वो आज भी बेहद प्रभावशाली हैं. पहले के समय में ऐसा देखा जाता था कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद नेता अपना प्रभाव खोने लगते हैं, जो आगे चलकर उनके पतन का कारण भी बनता है. लेकिन आप पीएम मोदी के साथ ऐसा नहीं देख सकते. इसकी एक सबसे बड़ी वजह पीएम पीएम मोदी का अनुशासन है. उन्होंने कहा कि इसकी दूसरी वजह कमजोर विपक्ष भी है. पीएम मोदी इतने लंबे शासन के बाद भी थके हुए नहीं लगते हैं.

इस खास बातचीत के दौरान फरीद जकारिया ने आगे कहा कि पीएम मोदी का नाम अब इतिहास में दर्ज हो चुका है. वो भारत के चंद प्रधानमंत्रियों में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने देश का नेतृत्व लंबे अर्से तक बेहद कुशलता के साथ किया. आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही भारत 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और वो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है. आज बीजेपी एक सुसंगठित पार्टी है, चुनावों में बहुत मेहनत करती है. पीएम मोदी बाहरी-अंदरूनी की इस भूमिका को बहुत चतुराई से निभाने में सक्षम हैं.

नेहरू ने 1947 में स्वतंत्रता से लेकर 1964 में अपनी मृत्यु तक भारत का नेतृत्व किया, और देश की प्रारंभिक लोकतांत्रिक संस्थाओं, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति और एक राज्य के नेतृत्व वाले, समाजवादी आर्थिक मॉडल को आकार दिया.जकारिया ने कहा कि मैं जिस भारत में पला-बढ़ा हूं, वह न केवल अधिक समाजवादी था, बल्कि अधिक बहुलवादी भी था। अब यह काफी समृद्ध है, लेकिन इनमें से कुछ अन्य मानदंड कमजोर हो गए हैं.

आपको बता दें कि भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार और लेखक फरीद ज़कारिया दुनिया के सबसे प्रभावशाली विदेशी मामलों के टिप्पणीकारों में से एक हैं. वह सीएनएन पर फरीद जकारिया जीपीएस की मेजबानी करते हैं और द वाशिंगटन पोस्ट के लिए एक साप्ताहिक कॉलम लिखते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता तभी संभव है जब भारत इसे एक निश्चित तरीके से संभालेगा. अगर प्रधानमंत्री मोदी उनसे (अमेरिका से) कहें, देखिए, आप एक राजनेता हैं, मैं एक राजनेता हूं, मैं कृषि पर ये रियायतें नहीं दे सकता. मुझे चुनाव का सामना करना है. लेकिन बदले में, यहां वे चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं। और फिर आप जानते हैं कि ट्रंप को किन चीजों की परवाह है . ट्रंप हमेशा अमेरिका में निवेश, अमेरिकी उत्पादों की खरीद, जिनमें शायद रक्षा उत्पाद भी हैं, पर फोकस करते हैं. मुझे लगता है दोनों देशों के बीच एक समझौता होना चाहिए. 

प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने 11 दिसंबर को फोन पर बातचीत की और दोनों पक्षों के बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को मजबूत करने के करीब पहुंचने के संकेतों के बीच भारत-अमेरिका द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी पर चर्चा की. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fareed Zakaria, Exclusive Interview With Fareed Zakaria, Rahul Kanwal, PM Modi
Get App for Better Experience
Install Now