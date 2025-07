सब थक-हारकर परेशान, 20 दिन से वहीं खड़ा F-35, जानें ब्रिटेन अब भेज रहा कौन-सी स्पेशल टीम

केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले करीब 20 दिनों से अटके ब्रिटेन के अत्याधुनिक एफ-35 फाइटर जेट को लेकर नया अपडेट आया है. रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि ब्रिटिश नेवी अपने इस विमान की मरम्मत के लिए नई टीम भेज रही है. ये टीम जल्द ही केरल आएगी.

अधिकारियों ने बताया है कि ब्रिटेन से आने वाले इंजीनियरों की ये टीम विमान को रिपेयर करने का काम करेगी और संभव हुआ तो उसे वापस ले जाने का बंदोबस्त करेगी. ब्रिटिश टीम इसी हफ्ते आ सकती है. इससे पहले खबर आई थी कि इस फाइटर जेट को विशालकाय C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान पर लोड करके ब्रिटेन एयरलिफ्ट करने का विकल्प भी तलाशा जा रहा है.

ब्रिटिश रॉयल नेवी का एफ-35बी लाइटनिंग-2 फाइटर जेट 14 जून की रात करीब 9.30 बजे से भारत में ग्राउंडेड है. इस विमान के पायलट ने ईंधन की कमी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से अब ये उड़ान नहीं भर पा रहा है. इसे दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है.

#WATCH | Kerala: Latest visuals of the F-35 at Thiruvananthapuram airport. British navy officials are expected to arrive here by the end of this week to carry out repairs and take the aircraft back to its base: Defence officials



