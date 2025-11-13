दिल्ली के महिपालपुर में एक और धमाका? पुलिस ने बताई पूरी सच्चाई

गुरुवार सुबह दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिशन होटल के नजदीक एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई देने की खबर ने हड़कंप मचा दिया. यह घटना सोमवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद लोगों में पहले से व्याप्त दहशत को और बढ़ा देने वाली थी. हालांकि, जांच के बाद यह साफ हो गया कि यह कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि एक DTC बस के टायर फटने की आवाज थी.

दरअसल दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 9:18 बजे एक कॉल मिली, जिसमें रेडिशन होटल के पास धमाके की सूचना दी गई. कॉल करने वाला एक व्यक्ति (गुरुग्राम निवासी) था, जो इलाके से गुजर रहा था. कुछ रिपोर्ट्स में इसे एक महिला का कॉल बताया गया है, लेकिन आधिकारिक बयानों में यह पुरुष का ही उल्लेख है.

DTC का टायर फटा

दमकल विभाग ने फौरन 3 फायर इंजन मौके पर भेजे. दिल्ली पुलिस की टीमें भी पहुंचीं और इलाके की घेराबंदी कर ली गई.

मौके पर पहुंची टीमों को कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोट का निशान नहीं मिला. पुलिस ने पुष्टि की कि आवाज DTC बस के टायर फटने की थी. बस का ड्राइवर मौके पर ही था, और कोई घायल या नुकसान नहीं हुआ.

लाल किले के पास ब्लास्ट से दिल्ली में हड़कंप

बताते चलें कि तीन दिन पहले यानी सोमवार शाम ही दिल्ली में बम ब्लास्ट से हड़कंप मच गया था. पुरानी दिल्ली में लाल किले के पास हुआ इस बम ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई.