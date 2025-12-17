Auqib Nabi Success Story: न मैदान, न कोचिंग; बुलंद हौसले से बने ‘कश्मीर एक्सप्रेस’! घाटी के सबसे महंगे क्रिकेटर की कहानी

Auqib Nabi Success Story: कश्मीर के बारामूला जिले के शीरी गांव का नाम अब क्रिकेट की दुनिया में गूंज रहा है. यहां के औकिब नबी डार, जिन्हें लोग प्यार से ‘कश्मीर एक्सप्रेस' भी कहते हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से वो मुकाम हासिल किया है, जिसका सपना हर युवा देखता है. बिना मैदान और कोचिंग के उन्होंने खुद को साबित किया और आज IPL के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हो गए.

IPL में 8.4 करोड़ की बड़ी बोली

अबू धाबी में हुए IPL Mini Auction में दिल्ली कैपिटल्स ने 29 साल के इस तेज गेंदबाज को 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा. जैसे ही यह खबर आई, शीरी गांव में जश्न का माहौल बन गया. लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए क्योंकि यह सिर्फ औकिब की नहीं, पूरे इलाके की जीत है.

कठिन हालात में शुरू हुआ सफर

औकिब का सफर आसान नहीं था. बारामूला और करीरी जैसे इलाकों में क्रिकेट के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. न सही मैदान, न नेट्स, न कोचिंग. लेकिन औकिब ने इन मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया. मजबूरी ने उनमें जुझारूपन पैदा किया और यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनी. परिणाम ये है कि आज हर किसी के मुंह पर औकिब का नाम है.

कौन हैं औकिब नबी डार?

नीलामी में औकिब का बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपये था. लेकिन उनके हालिया प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा. जम्मू-कश्मीर के इस पेसर को पहले सिर्फ स्विंग बॉलर माना जाता था. लेकिन उन्होंने डेथ ओवर्स में अपनी गेंदबाजी को निखारा और यॉर्कर फेंकने की कला में महारत हासिल की. इसीलिए उन्हें दिल्ली कैपिटल ने 28 गुना ज्यादा भाव पर खरीदा.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन

2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी औकिब के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. उन्होंने सिर्फ 7 मैचों में 15 विकेट लिए और 13.26 का शानदार औसत रखा. इससे IPL टीमों की नजर उन पर पड़ी. इससे पहले वे KKR और SRH के लिए नेट बॉलर भी रह चुके थे.

क्यों खास हैं औकिब नबी?

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने नीलामी से पहले ही अंदाजा लगाया था कि औकिब को बड़ी रकम मिलेगी. उन्होंने औकिब की यॉर्कर फेंकने की क्षमता की तारीफ की, जो T20 क्रिकेट में बेहद अहम है. यही स्किल उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग करती है.

अनकैप्ड खिलाड़ियों का जलवा

इस बार IPL Mini Auction में कई अनकैप्ड खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोरीं. प्रशांत वीर को CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा. कार्तिक शर्मा को भी उतनी ही रकम मिली. यह दिखाता है कि IPL टीमें घरेलू टैलेंट को कितना महत्व देती हैं.

औकिब का बड़ा सपना

8.4 करोड़ रुपये का यह कॉन्ट्रैक्ट औकिब के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उनकी मेहनत का सम्मान है. अब सबकी नजर IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनके प्रदर्शन पर होगी.