क्यों सुप्रीम कोर्ट को विधवा बहू के हक के लिए देना पड़ा मनुस्मृति का उदाहरण? जानिए क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक विधवा बहू अपने ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, भले ही वह उनकी मौत के बाद विधवा हुई हो. केस का फैसला करते हुए जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए परिवार की महिला सदस्यों का ध्यान रखने की नैतिक जिम्मेदारी पर जोर दिया.

मनुस्मृति के चैप्टर 8, श्लोक 389 का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा, 'कोई भी मां, कोई भी पिता, कोई भी पत्नी और कोई भी बेटा त्यागने लायक नहीं है, जो व्यक्ति इन निर्दोष (रिश्तेदारों) को छोड़ देता है, उस पर राजा को छह सौ (यूनिट) का जुर्माना लगाना चाहिए. यह श्लोक परिवार के मुखिया की महिला सदस्यों का ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देता है.

कोर्ट ने कहा कि आज भी, गुज़ारा भत्ता कानून के पीछे का विचार वही है - जिन्हें संपत्ति विरासत में मिलती है, उन्हें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो मृतक पर निर्भर थे.

दिसंबर 2021 में महेंद्र प्रसाद नाम के एक व्यक्ति की मौत के बाद एक परिवार में झगड़ा शुरू हो गया. उनके तीन बेटे थे - रंजीत शर्मा, देविंदर राय और राजीव शर्मा. रंजीत शर्मा की मौत मार्च 2023 में उनके पिता के बाद हुई. उनकी विधवा गीता शर्मा ने बाद में अपने ससुर की जायदाद से गुजारा भत्ता मांगने के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट (HAMA) के तहत केस फाइल किया, जिसमें कहा गया कि वह एक "डिपेंडेंट" हैं और अपने पति रंजीत शर्मा की जायदाद या किसी और सोर्स से अपना गुज़ारा नहीं कर सकती. फैमिली कोर्ट ने उनका केस खारिज कर दिया.

उन्होंने कहा कि जिस तारीख को उनके ससुर की मौत हुई, उस दिन वह विधवा नहीं थीं, क्योंकि उस समय उनके पति ज़िंदा थे. इस आधार पर, कोर्ट ने माना कि वह मरे हुए ससुर की "डिपेंडेंट" नहीं थीं. उन्होंने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया. कोर्ट ने कहा कि मायने यह रखता है कि क्या वह अब मृतक के बेटे की विधवा है, न कि वह सही तारीख जिस दिन वह विधवा हुई थी.

हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी याचिका मेंटेनेबल है और मेंटेनेंस की रकम तय करने के लिए केस को फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दो अपील फाइल की गई. एक कंचना राय की थी, जो देविंदर राय (महेंद्र प्रसाद का एक और बेटा) की पत्नी थीं, जिन्होंने कहा कि मेंटेनेंस का केस खुद मेंटेनेबल नहीं था.

दूसरी अपील उमा देवी की थी, जो एक महिला थीं और जिन्होंने दावा किया कि वह महेंद्र प्रसाद के साथ लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में थीं और कहा कि गीता को उनकी संपत्ति से मेंटेनेंस मांगने का कोई अधिकार नहीं है. अपीलों की जांच करने पर, कोर्ट ने कहा कि असली मुद्दा यह है कि क्या एक बहू जो अपने ससुर की मौत के बाद विधवा हो जाती है, उसे अभी भी "डिपेंडेंट" माना जा सकता है और वह उनकी संपत्ति से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है.

कोर्ट ने समझाया कि HAMA का चैप्टर III मेंटेनेंस से संबंधित है. सेक्शन 21 बताता है कि कौन सभी "डिपेंडेंट" हैं. कैटेगरी में से एक "उनके बेटे की कोई भी विधवा" है, जो कुछ शर्तों के अधीन है. बेंच ने कहा कि इस शब्द में “पहले मर चुके बेटे की विधवा” नहीं लिखा है. इसमें बस “उसके बेटे की कोई भी विधवा” लिखा है. इसलिए, महिला के विधवा होने का समय मायने नहीं रखता.

कोर्ट ने फिर समझाया कि जब किसी कानून की भाषा साफ होती है, तो कोर्ट को उसे वैसे ही मानना ​​चाहिए जैसा वह लिखा है. वे सिर्फ़ इसलिए शब्द नहीं जोड़ सकते या उसका मतलब नहीं बदल सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ज़्यादा सही या लॉजिकल होगा. यह समझाते हुए, कोर्ट ने पहले के फैसलों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि जज गायब शब्दों को जोड़कर कानून को “ठीक” नहीं कर सकते.

कोर्ट ने फिर कहा कि वैसे भी, सिर्फ़ इसलिए मेंटेनेंस देने से मना करना कि कोई महिला अपने ससुर की मौत के बाद विधवा हो गई, गलत और गैर-कानूनी होगा. जजों ने समझाया कि इस तरह का फर्क दो विधवाओं के साथ सिर्फ़ उनके पति की मौत के समय के आधार पर अलग-अलग बर्ताव करेगा, जो पूरी तरह से उनके कंट्रोल से बाहर की बात है.

दोनों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है - जीवनसाथी का सपोर्ट न मिलना और पैसे की तंगी. कोर्ट ने कहा कि ऐसा वर्गीकरण मनमाना होगा और संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, जो कानून के सामने बराबरी की गारंटी देता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में मेंटेनेंस से मना करना आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो सकता है क्योंकि इससे महिला सम्मान खो सकती है. १।कानून और संविधान पर बात करने के बाद, कोर्ट ने मेंटेनेंस के नैतिक आधार को सपोर्ट करने के लिए पारंपरिक हिंदू कानून का भी ज़िक्र किय.

जजों ने समझाया कि हालांकि HAMA पुराने हिंदू कानून को ओवरराइड करता है, फिर भी पुराने सिद्धांत सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने में मदद कर सकते हैं. उन्होंने मनुस्मृति के चैप्टर 8 के श्लोक 389 का ज़िक्र किया जो परिवार के करीबी सदस्यों को न छोड़ने की ड्यूटी के बारे में बताता है. इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि HAMA के सेक्शन 22 के तहत, सभी वारिस जिन्हें जायदाद विरासत में मिलती है, वे उस जायदाद से डिपेंडेंट का मेंटेनेंस करने के लिए मजबूर हैं. अगर किसी डिपेंडेंट को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, तो भी वह उन लोगों से मेंटेनेंस मांग सकती है जिन्हें मिला है.

कोर्ट ने HAMA के सेक्शन 19 और सेक्शन 22 के बीच का अंतर भी साफ किया. इसमें कहा गया कि सेक्शन 19 ससुर के जीवनकाल में विधवा बहू के भरण-पोषण से संबंधित है. सेक्शन 22 ससुर के भरण-पोषण से संबंधित है. उनकी मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी से. इसलिए, अगर कोई महिला “डिपेंडेंट” की कैटेगरी में आती है, तो वह सेक्शन 19 के तहत अपने ससुर के जिंदा रहते हुए उनसे और सेक्शन 22 के तहत उनकी मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है.

कोर्ट ने आखिर में माना कि “अपने बेटे की कोई भी विधवा” शब्दों में साफ़ तौर पर वह महिला भी शामिल है, जो अपने ससुर की मौत के बाद विधवा हो जाती है. इसलिए, उसने दोनों अपील खारिज कर दीं और गीता के मेंटेनेंस केस को मेंटेनेबल मानते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.