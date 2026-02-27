'इलाहाबाद है भाई, भांग का नशा उतरने में एक हफ्ता लग जाएगा', ऐसा क्यों बोले CJI सूर्यकांत?

- चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मामले की सुनवाई तारीख तय करते समय हल्के अंदाज में टिप्पणी की
- उन्होंने कहा कि इलाहाबाद है इसलिए भांग का नशा उतरने में कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा
- यह टिप्पणी सुरेश देवी बनाम इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुई थी
अदालतों में कई बार ऐसी टिप्पणियां हो जाती हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं. ऐसी ही एक टिप्पणी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने की, जो देखते ही देखते में सुर्खियों में आ गई. उन्होंने एक मामले की सुनवाई की तारीख तय करते समय हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि ये इलाहाबाद है भाई, एक हफ्ता तो लग जाएगा भांग का नशा उतरने में. उन्होंने ये टिप्पणी सुरेश देवी बनाम इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए की.
दरअसल, हुआ ये कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. अब बेंच इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय करने पर चर्चा कर रही थी. इसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पहले कहा कि इस मामले को होली के बाद लिस्ट किया. फिर कहा कि नहीं, नहीं, इसे उसके बाद वाले हफ्ते में लिस्ट किया जाए.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, 'इसे होली की छुट्टियों के बाद लिस्ट किया जाए. नहीं, नहीं. इसके भी बाद वाले हफ्ते में. इलाहाबाद है भाई. एक हफ्ता तो लग जाएगा भांग का नशा उतरने में.'
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये टिप्पणी बहुत ही हल्के-फुल्के अंदाज में की थी. उनकी इस टिप्पणी के बाद कोर्टरूम में मौजूद लोगों के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई.
