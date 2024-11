गौतम अदाणी से मिले EU-बेल्जियम, डेनमार्क और जर्मनी के राजदूत, जानिए क्या हुई बात?

अदाणी समूह (Adani Group) के खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क और मुंद्रा बंदरगाह पर यूरोपीय संघ (EU), बेल्जियम, डेनमार्क और जर्मनी के राजदूत पहुंचे. उन्होंने वहां के कामकाज को देखा और अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बारे में खुद गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने एक्स के जरिए जानकारी साझा की है. अदाणी समूह के कार्यालय में यूरोपीय संघ, बेल्जियम, डेनमार्क और जर्मनी के राजदूतों का पहुंचना ये जाहिर करता है कि इन देशों की उत्सुकता भारत और खासकर अदाणी समूह की ओर बढ़ रही है.

गौतम अदाणी ने इस बारे में एक्स पर लिखा, "हमारे कार्यालय में यूरोपीय संघ, बेल्जियम, डेनमार्क और जर्मनी के राजदूतों की मेजबानी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. मैं गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क (Renewable Energy Park) और मुंद्रा में भारत के सबसे बड़े बंदरगाह, रसद और औद्योगिक केंद्र की उनकी यात्रा की बहुत सराहना करता हूं. हमारी चर्चा वास्तव में ज्ञानवर्धक थी, जिसमें भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने और हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाने के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. अदाणी समूह अपनी महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाते हुए एक संतुलित ऊर्जा मिश्रण सुनिश्चित करते हैं, जो पूरे भारत के लिए एक स्थायी भविष्य का समर्थन करता है."

It was a privilege to host the ambassadors from the EU, Belgium, Denmark and Germany at our office. I deeply appreciate their visit to the world's largest renewable energy park in Khavda, Gujarat, and India's largest port, logistics and industrial hub in Mundra. Our discussions… pic.twitter.com/RECIKxbfkc