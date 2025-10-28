विज्ञापन
दिल्‍ली में बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा, पुलिस ने 'जासूस भाइयों' को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आदिल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आदिल काफी सालों से दिल्ली में रह रहा था. पुलिस को आदिल के पास से कई नकली पासपोर्ट मिले हैं. बताया जा रहा है कि आदिल पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्रा कर चुका है.

दिल्‍ली में बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा, पुलिस ने 'जासूस भाइयों' को किया गिरफ्तार
  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर मामला है
  • आदिल नामक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है
  • आदिल नकली पासपोर्ट बनाने और सप्लाई करने वाले रैकेट से जुड़ा हुआ था, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय था
नई दिल्‍ली:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने दो जासूस भाइयों को को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है. इनमें से एक नाम आदिल और दूसरे का नाम अख्‍तर बताया जा रहा है. आदिल नकली पासपोर्ट बनाने के रैकेट से जुड़ा था. पुलिस ने आदिल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आदिल काफी सालों से दिल्ली में रह रहा था. पुलिस को आदिल के पास से कई नकली पासपोर्ट मिले हैं. बताया जा रहा है कि आदिल पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्रा कर चुका है. 

सीक्रेट सेंटर के 3 आईडी बनवा चुका है अख्तर

सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने आदिल के भाई अख्तर को गिरफ्तार किया है. जो कई बार गल्फ कंट्रीज में जा चुका है और एक सीक्रेट सेंटर के 3 आईडी कार्ड भी बनवा चुका है. दोनों भाइयों के अलावा कुछ लोग इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो फरार चल रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में एक कैफे चलाने वाले को भी गिरफ्तार किया है. 

विदेशी न्यूक्लियर एजेंसियों से कनेक्‍शन का शक

आदिल का भाई भी फर्जी दस्तावेज के सहारे गल्फ कंट्रीज में जा चुका है. जांच टीमें पता लगा रही हैं कि ये कितने लोगों को फर्जी पासपोर्ट सौंप चुके हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये हाइप्रोफाइल जासूसी रैकेट है. शक है कि इनका कनेक्शन विदेशी न्यूक्लियर एजेंसियों से है. दिल्ली और मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है.

