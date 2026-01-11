इंडियन आइडल 3 विनर प्रशांत तमांग का 43 साल की उम्र में निधन, स्ट्रोक से गई जान

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, इंडियन सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के तीसरे सीजन के विनर रहे सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हो गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो 43 साल की उम्र सिंगर को अचानक 10 जनवरी की रात स्ट्रोक आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया. कहा जा रहा है कि रविवार सुबह 11 जनवरी को वह दिल्ली में थे. वहीं उनके करीबी म्यूजिक कंपोजर और फिल्म प्रोड्यूसर राजेश घटानी ने उनके निधन की पुष्टि की है. NDTV के मुताबिक, सिंगर का शव जनकपुरी के माता चनन अस्पताल में है.

कॉन्स्टेबल थे प्रशांत तमांग

प्रशांत तमांग का जन्म 4 जनवरी, 1983 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ. उनके पेरेंट्स रूपा और मदन तमांग हैं. एक दुर्घटना में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर पिता की जगह ली, जहां उन्होंने पुलिस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनकर अपने म्यूजिकल स्किल्स को निखारा था. प्रशांत को पॉपुलैरिटी 2007 में इंडियन आइडल के तीसरे सीजन को जीतकर हासिल हुई, जिससे उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता. उन्हें 70 मिलियन वोट मिले. इससे उनके करियर को एक नया मुकाम मिला और एल्बम और इंटरनेशनल टूर करने लगे. जबकि एक्टिंग की दुनिया में भी उन्होंने अपना नाम बनाया.

प्रशांत तमांग ने गाए थे ये गाने

फिल्मों के अलावा प्रशांत तमांग ने गाने भी गाए हैं. उन्होंने मन सैंली, गोरखा पलटन और असारै महिनामा जैसे पॉपुलर गाने गाए हैं. उनके निधन पर इंडस्ट्री के लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं.