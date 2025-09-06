विज्ञापन
री-एजेंट घोटाले में लग्जरी गाड़ियां जब्त, 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी फ्रीज 

एजेंसी ने दो लग्जरी वाहन- Porsche Cayenne Coupe और Mercedes-Benz जब्त किए. ये गाड़ियां मोक्शित कॉरपोरेशन के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिसे शशांक चोपड़ा और उनके पिता शांतिलाल चोपड़ा संचालित करते हैं.

री-एजेंट घोटाले में लग्जरी गाड़ियां जब्त, 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी फ्रीज 
  • ED ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में री-एजेंट प्रोक्योरमेंट घोटाले में छापेमारी कर 2 लग्जरी वाहन जब्त किए.
  • मोक्शित कॉरपोरेशन के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां शशांक और उनके पिता शांतिलाल चोपड़ा द्वारा संचालित की जा रही हैं
  • ईडी की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू रायपुर की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रायपुर जोनल कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में री-एजेंट प्रोक्योरमेंट घोटाले से जुड़े स्थानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने दो लग्जरी वाहन- Porsche Cayenne Coupe और Mercedes-Benz जब्त किए. ये गाड़ियां मोक्शित कॉरपोरेशन के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जिसे शशांक चोपड़ा और उनके पिता शांतिलाल चोपड़ा संचालित करते हैं.

ED ने जांच की शुरुआत एसीबी और ईओडब्ल्यू रायपुर की FIR के आधार पर की थी. इस FIR में मोक्शित कॉरपोरेशन के साथ-साथ छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DHS) के कई वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है.

आरोप है कि शशांक चोपड़ा और कुछ अधिकारियों ने मिलकर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की, झूठी मांग दिखाई और मेडिकल इक्विपमेंट और री-एजेंट्स की सप्लाई फर्जी तरीके से महंगे दामों पर की. इससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और आरोपियों ने खुद को फायदा पहुंचाया.

इससे पहले, 30 जुलाई 2025 को ईडी ने इसी केस में छापा मारकर 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति जब्त/फ्रीज की थी. उस वक्त भी मोक्शित कॉरपोरेशन के नाम पर Mini Cooper और Toyota Fortuner जैसी लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थीं. अब तक की कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति और कई लग्जरी गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं. ईडी की जांच आगे भी जारी है और और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.

