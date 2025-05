भारत और पाकिस्‍तान के मध्‍य तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि दुश्‍मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा. साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि मेरा दायित्‍व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं. जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्‍तान के खिलाफ कई कड़े उठाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हमले को अंजाम देने वालों को बख्‍शा नहीं जाएगा.

दिल्‍ली में आयोजित संस्‍कृति जागरण महोत्‍सव को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "एक राष्ट्र के रूप में हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा भारत के भौतिक स्वरूप की रक्षा की है, वहीं दूसरी ओर हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा की है. एक ओर जहां हमारे सैनिक रणभूमि पर लड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे संत जीवनभूमि पर लड़ते हैं. एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्‍व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा दायित्‍व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं. आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और दृढ़ता को जानते हैं."

#WATCH | Delhi | While addressing the Sanskriti Jagran Mahotsav, Defence Minister Rajnath Singh says, "As a nation, our brave soldiers have always protected the physical form of India, while on the other hand, our sages and wise men have protected the spiritual form of India.… pic.twitter.com/22QhC3MkiI