पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने फिर कश्मीर को कहा ‘गले की नस’, पहलगाम हमले के पहले यही जहर बोया था

पहलगाम हमले से कुछ हफ्ते पहले ही मुनीर ने ठीक यही बात कही थी. मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को नहीं भूलेगा, उसने जोर देकर कहा, ''यह हमारे गले की नस है.''

पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने फिर कश्मीर को कहा ‘गले की नस’, पहलगाम हमले के पहले यही जहर बोया था
पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर
  • पाकिस्तान सेना प्रमुख ने अमेरिका में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है. पहलगाम अटैक के पहले भी कहा था.
  • भारत ने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और पाकिस्तान को POK पर अवैध कब्जा छोड़ना होगा.
  • मुनीर अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां के वरिष्ठ राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व से उच्च स्तरीय बातचीत कर रहे हैं.
दुनिया में एक चीज जो मृत्यु की तरह स्थाई है, वो यह है कि पाकिस्तान नहीं सुधर सकता. पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत विरोधी बयानबाजी दोहराते हुए कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की "गले की नस" है. पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने फ्लोरिडा के टाम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. वह इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं.

पहलगाम हमले से कुछ हफ्ते पहले ही मुनीर ने ठीक यही बात कही थी. मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को नहीं भूलेगा, उसने जोर देकर कहा, ''यह हमारे गले की नस है.'' मुनीर की इन टिप्पणियों पर भारत ने सीधा जवाब दिया था. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था, "कोई भी विदेशी चीज गले की नस में कैसे हो सकती है? यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है. पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध यह है कि उसे इसके अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करना है."

मुनीर ने फिर से क्या जहर बोया?

अपने संबोधन में, मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया संघर्ष के दौरान "दृढ़तापूर्वक और मजबूती से" जवाब दिया और इस्लामाबाद ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी भारतीय आक्रामकता का "उचित जवाब" दिया जाएगा.

पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि मुनीर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं और उन्होंने अमेरिका के वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ-साथ पाकिस्तानी प्रवासी सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की है.

पाकिस्तानी समुदाय को दिए मुनीर के भाषण के मुख्य अंशों के अनुसार, मुनीर ने कहा कि कश्मीर "भारत का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि एक अधूरा अंतरराष्ट्रीय एजेंडा है. जैसा कि कायद-ए-आजम ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान की 'गले की नस' है." मुनीर ने कहा कि डेढ़ महीने के अंतराल के बाद अमेरिका की उनकी दूसरी यात्रा पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों में एक नए आयाम का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि इन दौरों का उद्देश्य संबंधों को रचनात्मक, टिकाऊ और सकारात्मक रास्ते पर ले जाना है.

मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ट्रंप का बेहद आभारी है, जिनके रणनीतिक नेतृत्व ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने के साथ-साथ दुनिया भर में कई अन्य युद्धों को भी रोका है.

गौरतलब है कि नई दिल्ली ने सीधी भाषा में यह साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता के बिना अपनी सेनाओं के बीच सीधी बातचीत के बाद अपनी सैन्य कार्रवाई रोकी है.

Pakistan, Asim Munir, Pahalgam Attack
